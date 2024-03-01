Сюжет Hot Slot: 777 Coins

Будучи потомственным ювелиром, Джузеппе умел изготавливать самые разные украшения. В конце концов ему осточертело заниматься серьгами, колье, подвесками и прочей бижутерией, которую господа и дамы (в основном последние) регулярно заказывали. Побывав в саду у своего брата Винсенто, талантливый мастер нашел новый источник вдохновения – яблоня буквально сподвигла Джузеппе на создание нового шедевра!

Гениальный ювелир сделал из драгоценного камня яблоко, которое ничем не отличалось от настоящего. Он положил его в корзину для фруктов и оставил, забыв предупредить домашних. А уже утром Джузеппе пришлось выпрашивать у супруги прощение, потому что ей вдруг захотелось впиться зубами в зеленое яблоко, лежащее в корзине. Она заметила подвох в тот самый моменте, когда ее челюсти уже двигались к «мякоти» из чистого сапфира. Но все не так страшно, ведь страховка супруги Джузеппе практически полностью покрыла новую челюсть.

Позже мастер создал лимон и апельсин – на этот раз он предупредил жену и детей, чтобы те внимательнее относились к тому, что суют в рот, потому как иначе могут лишиться доброй половины зубов. Время от времени в гости нашему герою заглядывали друзья, которые видели драгоценные фрукты и ягоды, выглядевшие просто великолепно! И вот весть об интересных решениях дошла до богемы – самые богатые и знаменитые пожелали увидеть результат трудов господина Джузеппе. Разумеется, драгоценные фрукты понравились всем без исключения…

Работы мастера появлялись на столах звезд шоу-бизнеса, политиков, чиновников и общественных деятелей. Позже Джузеппе обустроил в своем доме отдельную комнату, в которой поставил множество подобных шедевров – появился нетривиальный и интересный музей! Впрочем, посторонних сюда не пускали – это место было открыто исключительно для близких людей и потенциальных клиентов, желающих сделать заказ, но еще не определившихся с выбором.

Слава о работах Джузеппе разлетелась по всей стране. Однажды к нему обратился известный коллекционер, которому очень хотелось обзавестись множеством ювелирных фруктов. Пришло время обсудить гонорар, и мастер не прогадал – ювелир прекрасно знал, что с таким заказчиком можно хорошо заработать! Джузеппе «великодушно» отказался от денег и попросил 777 монет, принадлежавших династии китайских императоров Цинь.

Коллекционер был несколько удивлен такой осведомленностью ювелира о своих богатствах. Еще бы, ведь он не знал, что Джузеппе наполовину еврей и просто не мог не разузнать всех подробностей о своем нанимателе. Впрочем, после долгих переговоров коллекционер согласился отдать 777 монет за небольшую коллекцию фруктов. С точки зрения мультимиллионера несколько сотен монет были не такими уж ценным сокровищем, хоть и, бесспорно, уникальным.

Мастер сделал работу немного раньше срока, и коллекционер получил то, что хотел. Джузеппе стал обладателем императорских монет и сделал огромный вклад в свою репутацию. Видите, теперь и вы знаете о великом мастере, хотя, наверняка никогда не заказывали фрукты, изготовленные из драгоценных камней! Кстати, воспользуйтесь возможностью взглянуть на них прямо сейчас – возможно, вам захочется обзавестись чем-то подобным!