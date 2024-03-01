Сюжет Ice Princess

Принцессу Лиянь прозвали ледяной за ее холодность. Отец давно мечтал выдать красавицу дочку замуж, однако та всем давала от ворот поворот! Один бедный, другой – толстый, третий – страшнее старой хромой собаки, а четвертый – просто не мое... как говорила принцесса. Красавица хотела выйти замуж по любви, однако судьба почему-то упорно не посылала ей вторую половинку. Тем не менее, годы неумолимо шли вперед. Отец ледяной принцессы понял, что дочку нужно выдать замуж как можно скорее, пока ее красота не увяла – иначе потом будет слишком поздно...

Итак, господин Лиянь пригласил женихов, оставляя дочери возможность выбора. В его замок пожаловали десятки самураев и различных представителей знати, прибывших со всех уголков Японии. Как обычно, принцесса ото всех крутила носиком, морща личико и отмахиваясь ручкой. Проклятье, да она отвергла даже Се Нуна, который казался ее отцу просто идеальной партией: бывший военачальник императора, владелец огромного поместья, замка и земель, обрабатываемых несколькими сотнями крестьян, и просто сказочный богач – что еще нужно для полного счастья?! Конечно, он жених в возрасте, но разве годы способны сломить опытного воина, начинавшего службу обычным солдатом?! Ни в коем случае!

И тут отца ледяной принцессы ждал еще один сюрприз – его дочь влюбилась в последнего претендента на ее руку и сердце! Им оказался Кун Тин – молодой самурай, у которого не было ничего, кроме острой катаны и едва ли не императорских амбиций. Род юноши обеднел, и в результате тот стал весьма непривлекательным женихом.

Тем не менее, отец настоял, чтобы дочь вышла замуж за Се Нуна. Уж очень ему нравился этот зять! А ледяная принцесса попросила разрешить ей устроить двум женихам испытания. Ну и кто победит, тот и станет ее супругом – условия предельно просты... и отец согласился. Он не сомневался в том, что Се Нун оставит молодого самурая позади буквально во всем.

Как бы не так! Конечно, Се Нун оказался весьма хорош, но Кун Тин – еще лучше! Молодой самурай лучше сражался мечом, стрелял еще более метко, прекрасно играл в шахматы и смог обойти конкурента во всем, кроме денег в сокровищнице замка, которого у него не было, равно как и хранилища, набитого золотом.

Казалось, Кун Тин победил, но отца ледяной принцессы это совершенно не волновало – он приказал дочери выйти стать женой Се Нуна, а юношу вежливо попросил убираться к дьяволу вместе с его катаной, амбициями и любовью. На этот раз господин Лиянь оказался непреклонен в своем решении.

И вот ледяная принцесса пригласила Се Нуна в свою опочивальню. Правда, она не собиралась сдаваться! Шутки ради девушка попросила жениха надеть маску волка, а сама – лисицы. Се Нун согласился исполнить ее просьбу. А ледяная принцесса отправила вместо себя верную служанку, готовую помочь госпоже. Стоило только начаться постельному действу, как почти супруга вломилась в свою опочивальню и уличила Се Нуна в соитии с чернью...

Разумеется, господин Лиянь узнал о досадном недоразумении. Разгневавшись, он прогнал несостоявшегося жениха и запретил тому появляться в своих владениях когда бы то ни было! Тем не менее, дочку все равно следовало выдать замуж, поэтому отцу ничего не оставалось, кроме как одобрить брак принцессы и Кун Тина.