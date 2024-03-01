Сюжет Irish Thunder

Травница по имени Велина отправилась в лес. Не праздной прогулки ради, а по делу: ее запасы подходили к концу, и, если кто-нибудь придет к ней прямо сейчас, то этого человека попросту будет нечем лечить! Она пошла собирать травы, коренья и листья самых разных растений, из которых собиралась приготовить отвары, целебные мази и прочие лекарства от всевозможных болезней.

Вдруг из неоткуда прилетел ураган! Воздушный вихрь подхватил Велину и понес куда глаза глядят. В урагане летали листочки клевера, золотые монеты и другие странные вещицы, которых, казалось, в воздушной буре быть не должно. Велине показалось, что где-то рядом играет губная гармошка и волынка, и оглянулась, насколько могла, но, когда тебя крутит в воздушном смерче, ворочать головой не очень-то удобно, поэтому она так и не узнала, откуда раздается музыка. К тому же, это вообще могли быть слуховые галлюцинации...

Наконец ураган закончился. К счастью, Велина упала на большой холм зеленого мха, который оказался мягким, как пуховая перина. Она встала, отряхнулась и пошла собирать ингредиенты для лекарственных зелий. Ну а что вы хотели, конечно, воздушная буря, мягко говоря, случай из ряда вон выходящий, но работу никто не отменял, а чтобы ее выполнять травнице просто необходимы листочки, коренья и ягоды.

Вскоре Велина услышала звук барабана. Она высунулась из кустов посмотреть, кто там играет, и увидела полуголого бородача, который ловко орудовал палочками. Травница подошла к нему, мило улыбаясь, и рассчитывая соблазнить с известной целью, однако тот не обращал на нее внимания. Казалось, бородач полностью отдался игре и плевать хотел на всякие там прелести, которым трясли у него перед носом. Отвлекшись на секунду, он достал из кармана четырехлистный клевер, отдал его Велине, а потом отправил ее на все четыре стороны.

Раздосадованная травница украсила подаренным цветком волосы и пошла дальше собирать недостающие травы. Вскоре она наткнулась на золотую подкову, лежащую на земле. Конечно, Велина поскорее подобрала ее и спрятала в лифчик, надеясь выручить кругленькую сумму за столь ценную находку. Потом она продолжила собирать травы, надеясь поскорее закончить и отправиться уже домой! Правда, тут леди Удача незримо указала ей на трубку, утопавшую среди зеленого мха. Велина подобрала ее и покачала головой – кажется дорогая! Хоть сама она и не курила табак, все равно очень обрадовалась находке, которую можно выгодно продать какому-нибудь любителю подымить.

Собрав все нужные травы, Велина направилась прочь из леса. Шагая по дороге, она встретила еще одного рыжего бородача, но, в отличие от барабанщика, этот был одет с ног до головы. Он спросил у травницы, не видала ли та его любимую трубку, и пообещал солидное вознаграждение. Разумеется, Велина согласилась отдать ему свою находку, но сначала пожелала увидеть хоть немного золота наперед.

Бородач вынул из кармана пригоршню монет и протянул ей. Велина взяла деньги и достала трубку, которую положила в букетик трав. Бородач тотчас наколдовал для нее целый горшок золота и исчез, вежливо поблагодарив за помощь.

Велина кое-как дотащила огромный горшок до дома, радуясь и одновременно не веря во все то, что произошло с ней после ирландской бури. В какой-то момент она подумала об особых травах, лежащих у нее в подвале, которыми подышала утром, но горшок, наполненный золотыми монетами доверху, указывал на неоспоримую реальность всего с ней произошедшего.

Позже Велина еще не раз пыталась нарваться на ирландскую бурю по пути в тот лес, однако больше судьба не дарила ей таких подарков. Травница была до безумия рада случившемуся с ней, хотя отказ барабанщика, променявшего ее на свой любимый музыкальных инструмент, несколько омрачал прекрасное событие. Возможно, и вам повезет оказаться в эпицентре ирландской бури!