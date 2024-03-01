Сюжет Jade Blade Xtra Split

Владелец замка Ли-Янь был отважным путешественником, который объездил целый мир и побывал в таких уголках планеты, куда сам черт побоялся бы сунуть нос! Каждый раз он возвращался домой и привозил с собой какую-нибудь редкость. Когда дни искателя приключений подошли к закату, в замке скопилась внушительная коллекция самых разных реликвий. Разумеется, о ней знали все соседи! Многие мечтали заполучить ее в свои руки, однако хозяин замка категорически отказывался продавать найденные сокровища.

И вот господин умер. Все богатство, хранящееся в замке Ли-Янь, перешло по наследству к его дочери по имени Джейд. Прознав о смерти ее отца, соседи нахлынули в гости, чтобы выразить соболезнования и предложить продать что-нибудь из коллекции артефактов. Джейд отказала всем до единого! Соседи уходили ни с чем, понимая, что дочь не будет распродавать наследие отца, кроме Ку Си – он мечтал заполучить яйцо дракона и решил добиться своей цели любыми средствами!

Тем не менее, Джейд не собиралась продавать великий артефакт, из которого могло появиться мифическое создание. Ку Си предлагал ей любые деньги, но она была непреклонна в своем решении! Тогда сосед пообещал захватить замок Ли-Янь и забрать яйцо дракона силой…

Ку Си ушел крайне раздосадованный. Через несколько дней стража, дежурившая на стенах замка, увидела подступающее войско. К сожалению, в распоряжении Джейд было не так много солдат – при жизни ее отец не слишком-то беспокоился о безопасности…

Войска Ку Си подступили к стенам Ли-Янь. Предводитель внушительной армии еще раз потребовал отдать ему яйцо дракона, и снова получил отказ – на этот раз в такой грубой форме, что даже замковая стража была немного шокирована! Ку Си начала штурм. Финал осады был заранее известен любому здравомыслящему человеку – поражение Джейд и ее немногочисленной армии казалось вопросом времени.

Хозяйка замка просила помощи у богов, но высшие силы молчали. Тогда она пошла обратилась к хранителю сада, который приходил в виде кролика. Оказалось, что дух знает, где искать настоящего дракона, который, возможно, согласится встать на защиту родственника, пусть еще и не вылупившегося из яйца.

Хранитель сада ушел и обещал вернуться как можно скорее. Тем временем ворота замка Ли-Янь едва выдерживали натиск воинов Ку Си. Джейд оставалось только надеяться на чудо и на успех духа.

На следующий день, когда ворота затрещали, над замком показалась огромная тень – это был дракон, которого хранитель сада уговорил всеми правдами и неправдами. Огромное величественное создание одним своим видом вселяло ужас в воинов Ку Си, отступавших, несмотря на крики господина, обещавшего казнить всех, кто посмеет бросить осаду!

Стоило дракону выдохнуть всего одну волну пламени, как половина войска, штурмовавшего замок, превратилась в пепел! Остальные воины, увидев участь, постигшую братьев по оружию, обратились в бегство.

Когда осада закончилась, дракон попросил Джейд отнести золотое яйцо на одну из самых высоких гор, находившихся во владениях Ли-Янь, и пообещал охранять его столько, сколько потребуется. Заодно могучее создание предложило защиту замку и его хозяйке от назойливых соседей, вроде господина Ку Си, которому до сих пор не дает покоя чужое богатство!