Сюжет Luck and Magic

Седовласый волшебник Меклинус давно работал над амулетом удачи, который превращает жизнь в бесконечный рай. Если леди Фортуна всегда на вашей стороне, то по-другому и быть не может! Удача – это залог успеха в любом деле, защита от опасностей, верный союзник против недругов… короче говоря, она наше все! И Меклинус готов был потратить полжизни, лишь бы привлечь ее на свою сторону.

Волшебник целыми днями работал в своей лаборатории, пытаясь наделить амулет и медальон концентрированной удачей. К сожалению, украшения не могли впитать эссенцию Фортуны, которую Меклинус вытянул из верхних слоев мироздания. Боги свидетели, маг аж потел от напряжения, а его очки постоянно съезжали на нос, однако превратить драгоценности в приемники концентрата не получалось, хоть ты тресни!

Меклинус долго ломал голову над тем, как быть. Казалось, единственным выходом будет трансформация свойств, благодаря которой украшения можно будет пропитать эссенцией Фортуны. Правда, сказать это – гораздо проще, чем сделать!

Изменить изначальные свойства предмета может только кровь дракона. Нетрудно догадаться, что единственный способ достать ее – пролить в тяжком бою с огромным огнедышащим чудовищем. Конечно, Меклинус не собирался рисковать своей головой. Он нанял троих странствующих авантюристов, которые выглядели как сильные воины – вполне возможно, что им удастся побить дракона и принести немного крови. Хотя нет, лучше побольше, потому как ингредиент очень уж редкий и никогда не знаешь, когда он потребуется!

Первого героя звали Ноктар-Огар – огромный свирепый орк носил тяжелые доспехи и орудовал тяжелой дубиной или огромным топором, смотря чего душа желала. Он побывал в тысяче битв и сражался с самыми разными противниками. От руки Ноктар-Огара погибали дикие звери, чудовища, нежить и даже люди! Разумеется, это были разбойники и прочие злодеи, которые нападали первыми. Ноктар-Огар не причинил вреда ни одному мирному человеку, не считая тех досадных случаев во времена Великой войны, но это все было давно и почти неправда.

Сэр Лориан сражался, как лев! Благородный рыцарь прекрасно владел мечом и умело использовал его, когда этого требовали обстоятельства. Он один стоил сотни-другой хорошо обученных воинов. Сэр Лориан сражался в тяжелых доспехах, которые его прадеду подарил сам король. Эти латы помогли ему пережить множество сражений. Если бы не фамильные доспехи, то жизненный путь сэра Лориана мог закончиться на Великой войне…

Мирианна окончила Королевскую академию чародейства. Обаятельная волшебница владела магией стихий и основами лекарского дела. Она быстро избавляла друзей от ран и сражалась, используя заклинания огня, льда и молнии. Мирианна обожала странствовать по свету, делая добрые дела. Ну или помогая тем, кто их совершает. Больше всего на свете ей нравилось лечить людей и жечь нежить файерболами!

Меклинус нанял всю компанию, чтобы они поскорее нашли дракона и принесли его кровь, без которой эксперимент стоял на месте. Волшебник был готов заплатить по-королевски и даже усилил оружие воинов магией. Дракон – очень серьезный противник, поэтому авантюристам не помешают напарники. Вы можете отправиться с ними и победить чудовище вместе!