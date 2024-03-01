Сюжет Max Megaways 2

Макс продал арабскому шейху ракету «с сюрпризом», которая взорвалась и должна была разнести покупателя на куски, но не тут-то было! Кто бы мог подумать, что гость из края песков, жаркого солнца и радикального ислама сможет выжить?! Позже Макс выяснил интересный факт: прапрапрабабушка шейха была русской, а этот народ, как известно, невозможно победить! Разве что обмануть, перехитрить или спровоцировать на беспощадный бунт…

Гены великой нации помогли шейху выжить, хотя вся его охрана погибла. Оправившись от ран, он устроил покушение на Макса, и только огромный опыт участия в самых разных заварушках помог ему выйти сухим из воды. Но он знал – шейх не остановится, пока не прикончит того, кто посмел обмануть его и пытался убить.

Макс обратился за помощью к старому приятелю, у которого есть хорошие связи в ЦРУ и Интерполе. Воевать с шейхом было очень сложно и опасно, намного проще исчезнуть, куда подальше. Желательно, с концами, то есть, официально погибнуть и воскреснуть в виде примерного гражданина с другим именем, фамилией и номером социального страхования. Причем провернуть это надо было все таким хитрым образом, чтобы деньги Макса, лежащие в банке, чудесным образом «перевелись» на счета его новой личности. Разумеется, бесследно, а иначе шейх поймет кто есть кто, и тогда все усилия пропадут даром… короче говоря, без ЦРУ тут не обойтись!

Старый приятель согласился помочь в обмен на услугу. Недавно во Франции упал неопознанный летающий объект с «пассажирами», прилетевшими откуда-то из другой планетарной системы. У НЛО отказали двигатели, и пилотам ничего не оставалось, кроме как сесть на Землю. Практически сразу после высадки их схватили местные спецслужбы. Космический корабль и пассажиров доставили на секретную правительственную базу для исследований.

Максу предстояло выкрасть отчеты ученых и, самое главное – оружие, установленное на борту НЛО. По данным ЦРУ, это достаточно мощная пушка, которая с легкостью испепеляет крупные объекты, вроде танка или военного грузовика. Собственно, именно так и погиб не один десяток французских солдат – пришельцы яростно отстреливались, выражая категорическое нежелание участвовать в каких-либо экспериментах. Впрочем, спецслужбы все равно взяли их, пусть и не без помощи армейского корпуса.

Макс получил все необходимые данные. ЦРУ доставили его во Францию на секретном самолете, который оставался незаметным для систем слежения за воздушным пространством. Новоиспеченному агенту дали последние инструкции и высадили в точке, в которую позже ему предстояло прибыть для эвакуации.

Путь до сверхсекретной базы занял около двух часов. К сожалению, ближе подлететь было нельзя из-за риска «засветиться» на радарах охранной системы.

Макс без труда проник внутрь, благо в ЦРУ ему дали пропуск, который любезно предоставил двойной агент, трудившийся в спецслужбах Франции в поте лица. На базе он без проблем замаскировался под одного из местных ученых.

К сожалению, с охраной на базе был полный порядок. Чтобы получить возможность украсть прототип инопланетного оружия и документы, Максу пришлось подготовить небольшую диверсию. Остается только нажать кнопку на детонаторе и взрывчатка рванет, как следует… кстати, вы можете помочь с выполнением непростой миссии, и тогда Макс вам хорошо заплатит, когда все закончится!