Megablox 777
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Обзор Megablox 777

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X220
Бонус
Бонус: нет
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Покупка бонуса: нет
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Сюжет Megablox 777

Боб частенько заглядывал в казино «Мегаблокс», чтобы провести время с пользой для души и кошелька. Иногда ему действительно удавалось выносить оттуда очень солидные суммы! На самом деле это было не совсем казино, вроде тех, которые есть в «Вегасе», а скорее простой игорный зал с автоматами. Все самое интересное находилось в подвале и работало чуть-чуть нелегально. Казино «Мегаблокс» много лет прикидывалось бильярдным клубом, в котором обычно торчало два с половиной человека, лениво постукивавших киями по шарам. Столы для пула и других видов игры настоящих джентльменов стояли на первом этаже. О существовании подвала случайные гости ничего не знали, а «избранные» сразу проходили за кулисы этого маленького театра.

Там их встречала охрана, которая спрашивала пароль с видом голодных питбулей, которых не кормили, как минимум неделю. Казалось, эти парни готовы вцепиться в глотку любому, кто не знает секретную фразу. Мы вам ее не скажем, по-крайней мере, пока не убедимся в том, что вам можно доверять. А то знаете, был тут как-то один парень, которого привел один из местных завсегдатаев – Толстый Билл, скупщик краденого, продающий «ювелирку» и другие вещицы, добытые воровской братией. Ну так вот, тот приятель, будь он неладен, потом притащил на хвосте копов! Да еще и каких-то левых, потому как все легавые, работающие в нашем районе, давно нашли общий язык с мистером Мегаблоксом – хозяином маленького, но очень уютного и, порой, весьма денежного клуба.

Боб неспроста выбрал этот зал – он предпочитал такие азартные игры, которые приносили не только положительные эмоции с перчинкой, но еще и реальные деньги. Пару раз ему удалось поднять несколько тысяч долларов. Порой, госпожа Фортуна бывает очень щедрой! Главное начать игру в тот момент, когда у нее будет подходящее настроение...

Боб давно испытал все слоты, находящиеся в зале. Он перепробовал самые разные тематики, пытаясь определить зависимость между визуальной составляющей и вероятностью успешного завершения случайного спина. Со временем Боб понял, что картинка никак не влияет на процент формирования выгодных комбинаций, отдачу и прочие важные нюансы.

Как и многим любителям одноруких бандитов, ему очень нравился фруктовый стиль. Все эти вишенки, апельсины, арбузы, виноград, лимоны и прочие цитрусовые выглядели довольно неплохо. К тому же этот стиль вызывал положительные ассоциации. Ну, вряд ли найдется человек, который, взглянув на фрукты или ягоды, подумает о чем-то плохом, например, о смерти близкого родственника или об увольнении с хорошей работы, или о том, как ему отказала какая-нибудь ванильная принцесса.

Боб особенно любил аппарат 777 – ему нравилось оригинальное исполнение и, конечно, щедрость этого слота. Иногда выигрыши были просто умопомрачительными! Как-то раз в «Мегаблоксе» проводился турнир, и Боб тоже участвовал, сидя за своим любимым слотом. Ему удалось заработать большое количество бонусных очков и выиграть алмаз, который менеджер отдал без особого энтузиазма. Еще бы, камень размером с детский кулачок был целым состоянием...

Кстати, вы тоже можете сыграть в слот 777, который стоит в казино «Мегаблокс»! У нас тут есть аналогичный аппарат от того же самого производителя – самое время испытать удачу!

Провайдер
1x2 Gaming
1x2 Gaming
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