Сюжет Midnight Thirst

Жила-была в старой доброй Англии простая аристократическая семья: сэр Роберт Джейми и его супруга Мэгги. А еще у них был очаровательный кот по имени Фитч. Возможно, в скором времени они могли бы завести и ребенка, потому как жить втроем в огромном замке было скучновато. Хотя вряд ли кота можно считать за третьего, в лучшем случае за половинку! И то только потому, что Фитч разжирел как поросенок, которому суждено стать беконом для чисто английского завтрака.

Однажды Фитч бродил по замку с твердым намерением отыскать себе на обед крысу пожирнее или хотя бы мышь. Кошачьи «владения», которые его хозяева почему-то называли своим замком (вот же наглецы!) были невероятно огромными. Иногда Фитчу приходилось искать себе завтрак аж до обеда. Впрочем, как вы могли догадаться, подобное случалось очень редко – иначе кот четы Джейми не смог бы стать огромным, как контрабас.

Во время одной из таких прогулок Фитч заглянул в маленькую комнату, заросшую пылью. В дальнем углу кот увидел огромную мышь, правда, не серую и хвостатую, а летучую – из пасти крылатого чудовища торчали два острых зуба! Зловещее создание смотрело на кота придурковатым взглядом, словно не понимая, откуда тут взялся блохастый мешок шерсти и какого, собственно, черта здесь делает. Фитч пялился на летучую мышь, пытаясь понять, съедобно ли то, что он видит перед собой. Разумеется, кот ни черта не понял, поэтому решил разобраться по ходу пьесы – он бросился на крылатого монстра и начал рвать его, громко урча.

Конечно, Фитч победил в этой схватке, хоть летучая мышь и успела разок укусить за жирный бок. Надо сказать, это было очень больно! Фитч громко заорал, но добычу не выпустил, иначе все усилия пропали бы даром. Летучая мышь оказалась отвратительной на вкус – коту потом пришлось идти на кухню и тереться о ноги хозяйки, чтобы та дала ему какой-нибудь еды.

Целый день Фитч жил полноценной жизнью! То есть, валялся у камина, «умыл» все возможные места, до которых дотянулся языком, посидел на подоконнике, хорошо кушал, наведываясь на кухню, и лег спать. Ближе к полуночи Фитч проснулся, мучимый жаждой...

Кот отправился на кухню, нашел там пакет молока и выпил до дна. Увы, жажда не исчезла. Фитч пробовал поесть, но еда не лезла в горло. Он долго отказывался верить в то, что ему хочется свежей крови. Желательно, человеческой...

В конец одурев от кровавого голода, Фитч отправился в спальню хозяев. К счастью для него, чета Джейми уже спала, а не занималась этими своими глупостями – их можно было взять тепленькими! Фитч бесшумно вскочил на кровать и впился зубами в шею хозяйки. Напившись, он «глотнул» и хозяина, который спал с открытым ртом, пуская слюни на подушку. Утолив жажду, Фитч пошел гулять по замку, пытаясь найти каких-нибудь приключений на свою пятую точку – спать ему совершенно не хотелось...

Утром под лучами солнца заорали все, включая кота, верещавшего дурным голосом! Роберт и Мэгги поскорее завесили окна самыми толстыми шторами. А потом начали разбираться, в чем дело, пока Фитч упорно делал вид, будто бы он вообще не при делах и не понимает, что происходит. Но на самом деле кот догадывался – с той мышью, которая его укусила, определенно было что-то не так... теперь семья Джейми спит целыми днями, а ночью супруги просыпаются как по команде, потому как жажда крови не дает им покоя. Ну и любимому котику тоже, будь он трижды неладен!