Сюжет Million Christmas

Целый год Санта-Клаусу приходят письма. Он читает каждое, не сомневайтесь! И, если автор письма вел себя хорошо, то Санта откладывает для него подарок в кладовку, которую потом запирает большим волшебным ключом. А отпирает в рождественскую ночь! Эльфы грузят подарки в сани, и Санта-Клаус уезжает раздавать подарки. Ну, в общем все это и так прекрасно знают, чего тут объяснять...

Сегодня Санта прочитал письмо маленькой Джули – пятилетняя девочка просила в подарок миллион долларов. Эти деньги были нужны, чтобы поправить дела в ее семье, которая переживала не самые лучшие времена...

Папа Джули работал архитектором. Дом, который он построил, рухнул, и погибли люди. Папе грозил немалый срок, а еще он боялся, что негры в тюрьме сделают с ним что-то плохое и будут продавать его за сигареты. К счастью, хороший адвокат помог ему остаться на свободе, но папе пришлось отдать за это все свои деньги и теперь у него нет ни доллара.

А у мамы Джули сильно болит грудь. Она сделала ее большой-большой, но какие-то импланты не прижились, началось воспаление, заражение и теперь врач настаивает на проведении мастэктомии, что бы это ни значило. Мама очень расстроена! Джули хотела купить ей новую грудь, которая будет такой же большой как ее теперешняя.

Девочка мечтала помочь забеременевшей сестре, у которой скоро будет ребенок – она хотела сделать аборт несмотря на то, что Джули очень просила братика. Мама настаивала на проведении этой непонятной процедуры со зловещим названием, благодаря которой он не сможет родиться. Она переживала, что отец ребенка – непонятно кто, которому бы лучше попасть под грузовик и не тянуть свои нищие руки к семье успешных людей. Джули хотела дать ему немного денег, чтобы тот стал чуть богаче – тогда мама перестала бы назвать его никчемным бомжом и разрешила сестренке рожать.

А еще ей хотелось помочь бабушке, которая с некоторых пор вела себя очень странно. Папа Джули говорил, что у старушки деменция и поможет ей только новый мозг. В садике девочка слышала о черном рынке, на котором можно купить разные органы, и она очень хотела бабушке.

Старший брат Джули был редкостным дебилом! Ну, так говорила мама. По ее словам, ему не поможет не спортивная стипендия, ни отцовские связи, и в колледже он проучится до первой сессии. Джули хотела купить новые мозги и брату, чтобы тот лучше соображал.

Конечно, она не забыла и о дедушке. Старик большую часть своего времени проводил дома, но иногда по вечерам он надевал странную одежду – тот плащ и капюшон с прорезями для глаз. Дед говорил, что это костюм супергероя – белого человека, который сражается с «грязными обезьянами». Он жалел лишь о том, что у него, как у недееспособного, нет денег, чтобы купить себе старый добрый винчестер, а неблагодарная дочка, являющаяся его опекуном, зареклась давать оружие в руки любимому папаше. Джули хотела помочь и дедуле, разумеется, из самых лучших побуждений.

Дочитав письмо до конца, Санта-Клаус прослезился. Он стянул шапку с головы эльфа, пробегавшего мимо с коробкой подарков, и как следует высморкался. Санта лично отсчитал в мешок миллион долларов и отнес в кладовку, которую по традиции запер волшебным ключом. Джули обязательно получит свой подарок! Кстати, вы тоже можете написать Санта-Клаусу, кто его знает, вдруг его тронет ваше письмо и на Рождество у вас будет шикарный презент...