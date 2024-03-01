Сюжет Ming Dynasty

Период правления династии Мин составляет 276 лет – с 1368 по 1644 годы. За это время на троне Китая сменилось 16 императоров. Ранее Поднебесной правила монгольская династия Юань. Официально период царствования Мин ограничивается 1644 годом. Тем не менее, члены великой династии правили Китаем даже после распада, оставаясь у власти вплоть до 1662 года. Правда, непродуманная экономическая политика привела действующую власть к полному коллапсу и потере трона.

Династия Мин вошла в историю как одна из самых ярких, с точки зрения исторической, социальной и экономической составляющей. Ее основателем стал император Хуну, который стремился создать максимальное большое количество сельских общин в стране, укрепить сухопутную армию и флот, обеспечивающий защиту от вторжения захватчиков на прибрежные территории страны, имевших важно стратегическое значение.

Во времена правления Хуну в регулярной армии насчитывалось более одного миллиона солдат, не считая офицеров. Император стремился стать единоличным правителем и разрушал власть придворных евнухов, которые фактически являлись полноправными властелинами Китая, по-крайней мере, до его прихода к власти. Многие приверженцы старых порядков были недовольны результатами правления императора Хуну. Первым против него выступил племянник, попытавший ограничить власть правителя, приходящегося ему родственником – его звали Цзяньвэнь. Началась гражданская война, ознаменовавшая конец пребывания у власти императора Хуну (1398 г.). Вооруженный конфликт закончился в 1402 г. В результате различных перипетий, произошедших во время гражданской войны, на престол Китая взошел император Юнлэ – второй правитель из династии Мин.

Новый властелин Поднебесной перенес столицу в Пекин, построил Запретный город, восстановил Большой канал и заручился поддержкой советников-евнухов. Юнлэ организовал целый ряд исследовательских экспедиций в Аравию и Африку.

Началом конца правления династии Мин можно считать XVI век, точнее, период развития торговли со странами Европы и Латинской Америки, особенно, Португалией, Испанией и Нидерландами. Приток серебра в Поднебесную резко увеличился и привел к обесцениванию бумажных денег династии Мин. Неоднократная гиперинфляция стала причиной тотального недоверия к эквиваленту материальных благ, ценность которого гарантировалась императором. Ну и репутация правителя, сидящего на троне, начала потихоньку катиться под откос. А после так называемого Малого ледникового периода (значительного похолодания в Североатлантическом регионе) начались серьезные проблемы в сфере сельского хозяйства. Разумеется, все это отнюдь не способствовало укреплению власти и даже наоборот расшатывало трон, который впоследствии потомки династии Мин все-таки утратили навсегда. К тому же, стоимость императорского серебра выросла настолько, что китайские фермеры просто не могла платить установленные налоги.

В 1644 году началась глобальная эпидемия чумы, от которой пострадал весь Китай. Болезни, неурожай, массовое обнищание населения, спад экономики – все это спровоцировало гражданскую войну. Повстанцами руководил Ли Цзэчунь, который в итоге занял престол и основал династию Шунь. Правда, она царствовала совсем недолго и быстро развалилась, но это уже совсем другая история...