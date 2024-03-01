Сюжет Moon Princess: Power of Love

В Королевской школе магов обучалось множество талантливых волшебников, которых ожидало большое будущее. В их числе была и лунная принцесса Канди, завоевавшая статус одной из первых красавиц на курсе. Волшебница специализировалась на лунной магии, которая делала ее просто великолепной и помогала всячески влиять на жизнь простых людей, делая ее еще лучше. Разумеется, вокруг Канди постоянно вились ухажеры, мечтавшие добраться до «изюминки», спрятанной в кружевных трусиках.

Среди прочих джентльменов, пытавшихся добиться благосклонности лунной принцессы, был и принц Блейз. К слову, за ним давно закрепился статус одного из самых популярных волшебников на курсе. Он прекрасно владел магией света и стремился блистать, добиваясь успеха всегда, везде и во всем. Принц Блейз мечтал о Канди – они вдвоем могли бы создать великолепную пару! Популярный волшебник ухаживал за ней, как мог. Увы, лунная принцесса не отвечала ему взаимностью. Канди принимала его ухаживания без особого желания, давая понять, что ей все это очень приятно, но «изюминку» свою она ему не даст ни за какие коврижки. Принца Блейза ее холодность одновременно расстраивала, удивляла и раззадоривала, заставляя идти вперед и взять неприступную крепость.

Многие однокурсники не понимала, почему Канди кривит носиком от одного из самых привлекательных джентльменов на курсе. Никто не знал, что она тайно влюблена в принца Хейла, увлекающегося магией холода. Он, словно соответствуя выбранной специализации, был и сам довольно сдержанным. Лунная принцесса мечтала подарить свою «изюминку» Хейлу, но тот почему-то не проявлял к ней никакого интереса. Среди однокурсников ходили слухи, будто бы холодного красавца вообще не привлекают развлечения подобного рода! Правда, красавица Канди упорно отказывалась верить в том, что Хейл увлекается, как принято говорить в школе, «голубой» магией, которая не имеет никакого отношения к волшебству.

Лунная принцесса игнорировала слухи, витавшие в воздухе, пока однажды не увидела своего возлюбленного в кино на последнем ряду с самим Блейзом! Если бы их попросили рассказать сюжет фильма, то они при всем желании не смогли бы этого сделать, потому как были заняты отнюдь не просмотром происходящего на большом экране. Лунная принцесса была вдвойне шокирована, узнав, что популярный волшебник поигрывает и за другую команду, а слухи об интересах Хейла так вообще оказались чистой правдой!

Канди решила прибегнуть к магии любви, чтобы освободить обоих джентльменов от страшного проклятия. Ну или по-крайней мере Хейла – пристрастия Блейза ее не особенно интересовали. Волшебница подолгу уединялась в лаборатории после занятий, создавая любящее сердце, которое помогает снять проклятие голубой луны. Конечно, это было не просто – Канди потратила несколько месяцев своей жизни, концентрируя в артефакте могущественную силу гетеросексуальной любви. Наконец, любящее сердце было наполнено до отказа – оставалось только сделать доброе дело, применив его...

Пока Канди будет читать заклинания, кто-то должен будет подержать артефакт в руках и активировать магический взрыв. Или, наоборот, помощнику следует произнести волшебную формулу, а лунная принцесса подержит любящее сердце. Помогите красавице побороть проклятие голубой луны, тем более, взрыв любовной магии абсолютно безопасен!