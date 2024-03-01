Сюжет Mr. Magic

Миллионы людей обожают классные фокусы, которые захватывают внимание зрителя, удивляют и дарят положительные эмоции, поэтому нет ничего удивительного в бешенной популярности мистера Мэджика. На его представления народ приходит толпами – часто публики так много, что зал, в котором тот выступает, напоминает консервную банку, набитую какой-нибудь килькой или селедкой. Правда, никто не жалуется. Билеты на представления мистера Мэджика разлетаются как горячие пирожки на ярмарке!

Вместе с ним на сцене присутствует помощница по имени Элис. Белокурая красавица носит шляпу и стильный облегающий наряд, который делает и без того прекрасную даму еще привлекательнее. Элис помогает мистеру Мэджику дарить зрителям магию фокусов. Иногда она даже залезает в волшебный ящик, и позволяет распилить себя пополам! Великий фокусник и иллюзионист делает это настолько аккуратно, насколько вообще возможно. Потом он совмещает половинки тела улыбающейся помощницы, и она снова превращается в единое целое! Зрители просто обожают этот номер, поэтому мистер Мэджик сделал его постоянной частью своей программы.

Конечно, он показывает и куда менее шокирующие фокусы. Однажды мистер Мэджик достал из своей шляпы сто одного кролика! Зрители потом разделились на три лагеря: первые верили в магию, вторые посчитали номер хитрой иллюзией, основанной на оптическом обмане зрения, а третьи думали, что все дело в той парочке. Ну, то есть, они верили в двух кроликов, сидевших в цилиндре мистера Мэджика, и делавших потомство второпях.

Голуби тоже были обычной частью программы известного фокусника. Время от времени он находил птиц там и тут, а иногда просто выпускал их своей шляпы. Крылатые символы мира улетали в зрительный зал, или взмывали под потолок. Иногда они исчезали за кулисами или в открытых окнах, если таковые были в зале. И, если голуби ронял на кого-то антисанитарную «бомбу», то этот человек не расстраивался, а вспоминал старую добрую примету, согласно которой подобные казусы случаются к богатству.

Ну и, конечно, карты! Ей-богу, разве можно представить представление фокусника без колоды в рукаве! В арсенале мистера Мэджика было полно трюков с картами. Разумеется, угадывать он тоже умел. Случайный человек загадывал карту, и фокусник вытаскивал из колоды именно ее! Скептики утверждали, что это помощники мистера Мэджика, однако опытным путем было доказано – людей, которые загадывают карту, тот действительно выбирает случайным образом. Собственно, произошло это, когда фокусник во время представления подошел к одному из сомневающихся, мечтавших вывести иллюзиониста на чистую воду. Мистер Мэджик попросил загадать карту и, разумеется, угадал ее.

В программе известного фокусника также присутствуют и другие номера, которые очень нравятся зрителям. Рассказывать о каждом можно очень долго. К тому же есть хорошая жизненная поговорка: лучше единожды увидеть, чем сто раз услышать! Вы можете сколько угодно изучать программу, но лучше всего взглянуть на выступление мистера Мэджика своими глазами. Кстати, легко сделать прямо сейчас, запустив наш слот! Более того, если вам повезет, то ваши карманы будут набиты звонкой монетой!