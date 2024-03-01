Mr. Vegas 2
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Обзор Mr. Vegas 2

Количество линий
Количество линий: 60
RTP
RTP: 96.06%
Max Win
Max Win: X2601
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Mr. Vegas 2

Среди любителей азартных игр Ларри был известен как мистер Вегас. Он предпочитал не распространяться о себе из-за особого таланта к счету, благодаря которому легко определял, какие карты вышли из игры. Нетрудно догадаться, что ему частенько «везло» в блэкджеке! Ларри считал, что будет лучше, если случайные люди не будут знать его настоящее имя, а то мало ли...

Каждые выходные он шел на дело в одно из крупных казино и возвращался с кучей денег. Умение считать, как боженька, позволило Ларри забыть о страшной вещи под названием работа. Конечно, супруга упорно заставляла его продолжать впахивать на дядю, а в казино ходить лишь по выходным, однако ее чрезмерная настойчивость стала еще одной причиной для развода. Ларри решил начать новую жизнь, избавившись от ведьмы, в которую девушка, которую он когда-то любил, превратилась всего лишь за три года семейной жизни.

Теперь гению счета никто не мешал заниматься любимым делом. Сегодня Ларри снова решил прогуляться в казино и как следует поиграть. Он надеялся сорвать большой куш в одном из крупнейших игорных домов, в котором сегодня как раз проводился турнир. Победителя ждал огромный алмаз – солидное вознаграждение, за которого стоит побороться! А количество очков будет определяться по сумме денег, выигранных за вечер. Главное – зарегистрироваться и играть, пока есть желание и возможности!

Вечером Ларри приехал в казино. Конечно, он не стал регистрироваться под своим именем и попросил записать его как мистера Вегаса. Став участником турнира, Ларри вошел в зал казино на правах очередного гостя, у которого появился шанс стать сказочным богачом. Он сразу направился к «рабочему месту», то есть, за ближайший свободный стол для блэкджека.

Ларри делал большие ставки и выигрывал по-крупному. Конечно, игру пришлось немного раскачать, чтобы понять, какие карты уже вышли, но, в целом, все шло, как по накатанному. Хитрец, умеющий считать ничуть не хуже суперкомпьютера, сумел поднять весьма приличные деньги! Закончив работу, он пошел развлекаться – почему бы и нет, тем более, в таком турнире следовало выиграть как можно больше! Просто если продолжить обдирать казино в блэкджек, то местная служба безопасности заподозрит неладное. Ларри уже однажды имел дело с этими ребятами, правда в другом заведении – черт дернул его сыграть в рулетку по системе Мартингейла! Естественно, умника быстро вычислили и выгнали, запретив появляться в этом казино.

Великий игрок отправился к слотам. Там он ничего не мог поделать со своим талантом, однако это было очень весело – по мнению Ларри, однорукие бандиты были едва ли не самым лучшим развлечением в индустрии игорного бизнеса. Потом ему пришло в голову сделать пару ставок в рулетку. Конечно, на этот раз никаких ухищрений – он доверился воле случая, поставив сначала на черное, потом на красное, и, кстати, оба раза Фортуна улыбнулась рисковому парню.

Ближе к полуночи в зале появился хозяин казино, пожелавший лично поздравить победителя турнира. И им оказался мистер Вегас! Ларри был готов захрюкать от счастья, когда получил алмаз, ждавший своего хозяина целый вечер. Тут же за ним увязались две дамочки с низкой социальной ответственностью, которых распирала страсть при виде богатых мужчин. Ларри ждет хорошая ночка!

Провайдер
Betsoft
Betsoft
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