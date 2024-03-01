Сюжет New Year Party

Луис сидел в интернете, выбирая, где провести новый год. В топ-3 мест для встречи этого замечательно праздника искусственный интеллект добавил предложения паба «Тонущая форель», бара «Рай» и клуба «Неон». Луис почесывал бороду, размышляя над тем, какое предложение выбрать, чтобы хорошенько отдохнуть...

В пабе «Тонущая форель» гостям предлагали необычайно широкий выбор напитков, да еще и по специальным новогодним ценам. Можно сказать, заливай в себя сколько хочешь и почти бесплатно! К тому же, гостей ожидала развлекательная программа – море конкурсов, в которых могут участвовать все желающие. Разумеется, победителей ждет вознаграждение! Вообще, программа паба напоминала большую попойку, которая будет продолжаться до самого утра. Многим такой способ встречи Нового года показался бы идеальным.

Бар «Рай» предлагал гостям гораздо меньше напитков, да и ходили сюда не столько за выпивкой, сколько ради местных девочек. Официантки обслуживали посетителей в белоснежных костюмах с крыльями, торчащими за спиной. Девушки работали топлесс, радуя глаз красотой своих «бюстье». Конечно, в Новогоднюю ночь гостям должны были показать горячее шоу. Луис определенно хотел бы взглянуть, на что способны местные «цыпы» и приглашенные барышни! Кроме того, наверняка в баре будет полно дамочек с низкой социальной ответственностью, которые с удовольствием проведут время в объятиях настоящего мужчины... предложение «Рая» заманчивое, что ни говори.

В клубе «Неон» будет проходить так называемая «Новогодняя вечеринка», которая станет одним из самых грандиозных событий в жизни заведения! По-крайней мере, организаторы заявляют именно так и обещают посетителям настоящую «бомбу»! На самом деле «Неон» – отличный клуб, в котором частенько играют самые популярные диджеи. Разумеется, новогодняя программа не обойдется без участия звезд первой величины.

К услугам гостей «Неона» два огромных танцпола и бар, в котором есть самые разные напитки на любой вкус. Специально для дружных компаний предусмотрены приватные комнаты, правда, уединяются там отнюдь не друзья – ну, вы понимаете, в чем тут дело. Естественно, Луис тоже рассчитывал оказаться там, только не с приятелем, а с новой подругой, которая захочет стать чуть ближе, чем за барной стойкой.

Луис терзался муками выбора, который оказался невероятно сложным. Эх, если бы он мог сходить во все три заведения, но, увы, это технически невозможно по вполне понятным причинам. Луис позвонил одному из своих приятелей и спросил, что тот думает относительно эти трех предложений? Выслушав условия, друг посоветовал ему идти в «Неон» и даже не думать! Потому что в этом клубе знают, как организовать такую вечеринку, о которой будет вспоминать долгие месяцы, а кое-кто, возможно, и годы. Как-то раз он, якобы сам побывал на одной праздничной тусовке «Неона», которая оказалась просто великолепной!

Луис послушал приятеля. Он заранее заказал билет и теперь ждет того самого дня, когда придет время отправляться на «Новогоднюю вечеринку». Луис обязательно дождется, мы в этом уверены. Но вам-то не обязательно сидеть до Нового года – вы можете затусить прямо сейчас!