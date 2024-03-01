Сюжет Nice Catch Doublemax

Фишерман обожал сидеть с удочкой, покуривая сигаретку. Он смотрел на воду, на солнце и думал о своем. Иногда его уносило в философские дебри, и тогда поплавок вообще оставался без присмотра, потому как рыбака, витавшего в облаках, переставала интересовать всякая земная пыль, тлен и прах зловонный. А еще Фишерман ни черта не мог поймать...

Ну то есть совсем ничего, поэтому он частенько переставал следить за поплавком. На самом деле, зачем пялиться на него, если все равно вся рыба обходит крючок с наживкой, как прокаженного?! Нет, конечно, Фишерман иногда доставал из воды рваные ботинки, пустые бутылки и прочий мусор, но кто будет хвастаться таким уловом? Только лишившийся ума! А Фишерман определенно не был идиотом, и решительно не собирался хвастаться пойманными калошами.

Однажды горе-рыбак купил самую дорогую приманку. Он рассчитывал, что на это угощение слетится добрая половина моря, но куда там – рыбы плевать хотели на предложенное угощение, нанизанное на крючок. Причем все вместе и каждая в отдельности.

Фишерман подумал, что это божья кара и пошел в унитарную церковь. Священник предложил ему раскаяться в своих грехах и сделать щедрое пожертвование, которое поможет богу понять, что тот действительно сожалеет о совершенных поступках. Фишерман выложил приличную сумму, которая явно указывала на полное раскаяние и преспокойно отправился домой. Выйдя в море в следующий раз, он уселся с удочкой и стал ждать. Ближе к концу дня Фишерман уяснил, что в унитарной церкви делать нечего, ибо вряд ли бог имеет к ней хоть какое-нибудь отношение.

Затем неудавшийся гений рыбалки просто плюнул на свое невезение и продолжал наслаждаться процессом. В какой-то момент Фишерман подумал, что может быть лучше вообще не брать эту чертову удочку, а просто выезжать в море на своей яхте и спокойно отдыхать, валяясь на шезлонге и попивая любимое пиво! Но, конечно, в таком случае совесть будет не чиста и не даст ему покоя, постоянно упрекая за превращение рыбалки в алкоголизм на свежем воздухе. Хотя многие любители посидеть с удочкой именно так и делают, и внутренний голос почему-то нисколечко их не третирует!

Фишерман по-прежнему ездил на рыбалку. Закинув удочку, о махал рукой на поплавок и отдыхал душой, слушая шепот волн и крики чаек, летавших над водой. Так продолжалось многие дни подряд, пока однажды удочка едва не «убежала» в воду – хорошо, что Фишерман успел схватить ее! С замиранием сердца он вытаскивал свою добычу, надеясь увидеть какую-нибудь рыбину побольше, а не все эти ботинки, да бутылки, которые люди выбрасывают в море!

На крючке трепыхалась зеленая красавица с синими поломками. Фишерман осторожно снял ее и отпустил в большое ведерко, наполненное водой. И тут снова начало клевать! Фишерман вытаскивал одну рыбу за другой, и все они были по-своему прекрасны. Всего ему удалось поймать четырех красавиц. Конечно, Фишерман не мог зажарить их или пустить на суп. Приплыв обратно, он поспешил в магазин и купил аквариум, который стал идеальным домом для четырех рыбок. Эх, как же Фишерман радовался тому, что ему наконец-то повезло...

Позже он еще пару раз съездил на рыбалку, но ничего не поймал. А потом и вовсе плюнул на это занятие! Да и в самом деле, на кой черт ехать ради релакса за тридевять земель, когда у тебя дома есть шикарный аквариум, в котором плавают четыре прекрасные рыбки!