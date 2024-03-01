Сюжет Rock Star Santa Multimax

Санта давно уже созрел для перемен. Честно говоря, ему смерть как надоело развозить подарки! Мало того, что оленей приходится едва ли не загонять, так еще и сам замучаешься, как собака. Еще бы, попробуй облазить столько труб!

Ну и, конечно, Санта не становился худее с годами, наоборот, его живот рос, будто на дрожжах. Пробираться через каминную трубу становилось все сложнее и, если так пойдет дальше, то добрые люди останутся без подарков под елкой!

К тому же риск столкнуться с самолетом тоже очень напрягал Санту – иногда они летают так низко, что даже страшно становится! Один раз Рудольф чуть не лишился рогов из-за какого-то там «суперджета» чертовой компании «Американ Аирлайнс»...

Санта хотел было влетать в дома через окна, но потом отказался от идеи, которая поначалу казалась ему интересной. Плачущие дети, шокированные взрослые, которые обязательно подадут в суд за нарушение права частной собственности и разбитые стекла – в общем, через трубу явно проще...

Потом ему пришла в голову мысль оставлять подарки у дома и уезжать, пожелав счастливого рождества. Но тогда их с большой вероятностью украдут! Особенно Санта переживал за жителей криминальных районов, в которых с вероятностью более ста процентов прибирают все, что плохо лежит. Хотя черные живут почти везде, а это значит одно – воровать будут у всех! Санта представил, как какая-нибудь розовощекая девочка Полли останется без подарка, из-за ниггера по имени... да неважно! В общем, такой способ тоже не подходит. И, кстати, Санта ничего не имеет против черных, а тот белый капюшон с прорезями для глаз, который спрятан в его шкафу, ему подарил какой-то гнусный расист!

Потом главный герой Рождества (после Иисуса, разумеется) подумал о том, что неплохо бы сложить подарки в одном месте, а люди пусть сами разбираются! Хотя нет, тогда вообще начнется апокалипсис! Лучше пусть эльфы их раздают. А в честь праздника можно забабахать грандиозный рок-концерт. Почему бы и нет? Санта неплохо поет, среди эльфов найдутся музыканты, возможно, даже Рудольфа удастся как-нибудь пристроить...

Правда, сначала будущая рок-звезда решил заняться собой. Среди эльфов он отыскал того, который увлекался бодибилдингом и пауэрлифтингом – в общем, этот парень не понаслышке знал, как сделать красивое тело. Несколько месяцев Санта упорно работал, приводя себя в божеский вид. Ему настолько хотелось избавиться от лишних килограммов, что он даже перестал пить виски на ночь!

Наконец, Санта привел себя в порядок. Тем временем Рождество уже было не за горами! Впрочем, эльфам хватит времени построить сцену и открыть пункты выдачи подарков. Все желающие смогу «потусить» на концерте, а затем получить «гостинец» от Санты.

В программе два десятка зажигательных композиций. Каждую песню Санта писал сам, а музыкой занимались другие ребята. Всю команду вы увидите на концерте, более того, у самых ловких, сумевших пробраться через толпу, будет возможность получить автографы.

Вы хотите побывать на самом грандиозном рок-выступлении года? Тогда добро пожаловать на рождественское выступление Санты – можете быть уверены, вам никогда не приходилось видеть рок-концертов подобного уровня!