Сюжет Prospector’s Plinko

До того как стать золотоискателем, Плинко был самым обыкновенным фермером и трудился на земле, доставшейся по наследству от папаши. Он гнул спину в поте лица, пытаясь заработать хоть немного денег. И вот, однажды, когда он разгребал кучу навоза, ему удалось найти золотой самородок. В сознании Плинко появилась надежда, заставившая его копать глубже. Он забыл о навозе, о картошке, которую собирался сажать, и буквально рыл землю носом, как фанатик!

Вскоре Плинко нашел другой самородок, потом еще… вот так он превратился в золотоискателя. Хрюшки, коровы, овцы и гуси были проданы, копилка разбита, сбережения изъяты – все свои деньги наш герой потратил на строительство шахты. Ему хватило и на оборудование, и на небольшую бригаду рабочих, которая исправно трудилась в три смены.

Не сказать, что шахта Плинко приносила золотые горы, но прибыли с нее все равно получалось достаточно. Владелец потихоньку откладывал денежки, мечтая через несколько лет обеспечить себе безбедную жизнь. Все шло хорошо до определенного момента, пока жила не иссякла…

Собственно, а была ли она? Возможно, Плинко повезло наткнуться на небольшие залежи, которые попросту иссякли! Золота больше не было, и шахта превратилась из прибыльной в убыточную. Через пару месяцев обещаний выплатить зарплату через неделю, рабочие плюнули и ушли, понося работодателя, оказавшегося на грани банкротства.

Плинко до смерти не хотелось расставаться с новой жизнью, которая пришлась ему по вкусу! Он был готов волком выть, лишь бы не пришлось снова вливаться в ряды фермеров, пахавших за копейки с утра до ночи.

Плинко нацепил каску, взял кайло и отправился работать на собственной шахте. Ни один рабочий не трудился так рьяно, как он! Работа шла днем и ночью! Плинко мечтал снова найти залежи золота, однако удача, казалось, повернулась к нему тем местом, на котором сидит.

Конечно, шахтер работал всего один, но зато как! Постепенно он спускался все ниже, умоляя всех богов, чтобы те навели его на пласт золота, которого будет достаточно хотя бы для покрытия долгов.

И вот Плинко докопался до гномов! Как же удивились карлики, когда увидели злющего бородатого мужика, который колотил породу так, словно она убила у него на глазах его родную матушку! Местные аборигены попытались прогнать незваного гостя, однако тот вернулся с тележкой динамита. Он поджог взрывчатку и толкнул вагонетку в сторону поселения карликов – она рванула, и похоронила подземный народец под огромным пластом породы.

Когда пыль улеглась, и утихли стоны последних раздавленных жителей подземелья, Плинко увидел проход в огромную пещеру, через которую протекала подземная река. Он прошел дальше и увидел пласты золота, сверкавшие далеко внизу!

Ему ничего не оставалось, кроме как построить рельсовую дорогу. Плинко начал вывозить золото на вагонетках, правда, дело продвигалось очень медленно – ему катастрофически не хватало рабочих рук.

В принципе, освоить мастерство шахтера может каждый, так что если вы хотите подзаработать, то просто помогите золотоискателю Плинко! Кто его знает, возможно, вам удастся сколотить целое состояние!