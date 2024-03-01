Rainbow Ryan 2
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Обзор Rainbow Ryan 2

Количество линий
Количество линий: 4096
RTP
RTP: 90.5% - 94%
Max Win
Max Win: X20000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Rainbow Ryan 2

После радуги Райан всегда вылезал из норы и играл тяжелую музыку на своей любимой электрогитаре, подключенной к десятку усилителей. Его импровизированная студия находилась в глухой чаще, куда не ступала нога человека. Впрочем, ходят слухи, что любители легкой наживы ищут это место, надеясь поймать музыканта или хотя бы забрать у него горшочек золотых монет.

Однажды Райан как следует наигрался после очередной радуги. Потом ему захотелось промочить горло чем-нибудь повеселее, вроде крепкого пива или виски. Лепрекон убрал горшочек с золотом в свою пещеру, а потом отправился в ближайший паб для лепреконов. В обычные кабаки рыжебородые карлики не ходили – местные выпивохи сразу устраивали охоту за сокровищами, пытаясь ухватить их за что попало и не давая сделать ни единого глотка любимого пойла.

В пабе для лепреконов не было ни одного человека – это заведение оставалось невидимым для людских глаз многие столетия. Здесь Райан мог «квасить» столько, сколько пожелает! Конечно, цены в пихвнушке для своих были, мягко говоря, выше среднего, но что ж поделать – приходилось платить, потому как других заведений для лепреконов больше не было. Впрочем, Райан досадовал скорее не из-за высоких цен, а потому что топать до паба приходилось очень долго...

Однажды после очередной прогулки до любимого кабака музыкальный лепрекон запыхался как никогда. И тут ему в голову пришла чудесная мысль: почему бы не открыть еще один паб? Желательно, поближе к дому, чтобы не пришлось ходить по десять миль туда и обратно! Денег Райан скопил предостаточно, оставалось только приложить усилия и потратить немного времени...

Музыкант выбрал полянку на краю леса. Он нанял строителей, дизайнеров, декораторов и всех, всех, всех, кто мог понадобится, если хочешь открыть классный паб! Лепрекон рассчитывал, что его заведение создаст конкуренцию уже существующему, в которое испокон веков ходили все остальные карлики. Райан собирался предложить посетителям своего паба все, что нужно для хорошей попойки: большой выбор напитков, сцену, на которой музыканты могли выступать, и море безудержного веселья. Казалось, три кита успеха обеспечат постоянный приток клиентов и хорошую выручку!

Пока кипела работа над пабом, Райан думал о том, кто будет заниматься обслуживанием гостей. Если медведям и волкам можно доверить охрану заведения, то официанты из них уж точно получатся не очень! К счастью, лесные феи согласились помочь Райану за скромное вознаграждение и удобный график работы.

Между тем приближался День святого Патрика. Музыкант очень надеялся, что работа будет закончена до праздника, чтобы он мог блеснуть своими талантами перед гостями заведения. Несомненно, рок и тяжелая музыка будут пользоваться спросом у посетителей паба!

На счастье Райна заведение оказалось готовым к открытию за два дня до самого главного праздника в Ирландии! Птицы быстро разнесли на хвостах весть о новом кабаке, в котором лепреконы могли отдохнуть как полагается – оставалось только дождаться того самого «часа икс»...

Настал День святого Патрика, и в заведении музыканта вломилась толпа бородатого народца. После полуночи часть гостей покинули заведение, а сам Райан вылез на сцену с твердым намерением сыграть что-нибудь из своего репертуара. Кстати, пока все пьяны в стельку, никто не обратить внимания на то, что вы – человек! Загляните в один из лучших пабов Ирландии и отдохните, как полагается!

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