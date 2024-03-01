Сюжет Rubies of Egypt

Фараон Рамизис II постоянно опасался покушений и интриг – с годами дошло до того, что он стал видеть предателя едва ли не в каждом подданном! Паранойя правителя стала причиной казней, репрессий, ужесточения налогов, фантастических расходов на дворцовую безопасность и других проблем, которые многим вельможам были как кость в горле.

Однажды Рамизиса II попытались отравить. К несчастью для заговорщиков, они не знали, что фараон регулярно принимает самые разные противоядия. Изменников схватили и публично казнили, посадив на кол, а потом зарыли в отхожих ямах.

Разумеется, покушение обострило паранойю фараона донельзя! Теперь все, что попадало в царственные уста, сначала тщательно проверяли верные евнухи. Говорят, будто бы Рамизис II перестал доверять даже царице! Само собой, ее тоже проверял специально обученный человек, и только потом фараон приходил возлечь с ней на ложе.

Когда дворцовые порядки дошли до ручки, Рамизиса II попытались заколоть собственные стражники – неизвестные подкупили троих охранников и рассчитывали решить проблему быстро, хоть и очень болезненно! Фараон словно почувствовал беду и взял с собой на прогулку еще одного воина. Конечно, заговорщики не могли учесть такой поворот событий – коварный план с треском провалился к Сету!

Попытки убить Рамизиса II продолжались. После каждого покушения дворцовый маразм крепчал, усложняя жизнь всем и каждому – в конце концов вельможи уже не могли брать взятки из-за постоянных досмотров, а жрецам приходилось демонстрировать страже даже внутреннее содержимое мумий, прежде чем совершать похоронный ритуал.

В один прекрасный день Рамизис II призадумался над происходящим и, благодаря внезапному проблеску здравого смысла в своем сознании, решил, что все это, пожалуй, перебор! Он вызвал к себе верховного жреца и попросил того воззвать к Амону-Ра. Отец всех богов откликнулся и поинтересовался, в чем, собственно, дело.

Фараон честно признался в черной паранойе, которую следовало бы кристаллизовать и поставить на самый видный постамент в каком-нибудь музее психиатрии. Воспользовавшись божественной силой, Амон Ра взглянул на проблему и покачал головой, сочувствуя психическому расстройству Рамизиса II. Впрочем, верховный бог решил помочь ему защитить себя от реальных происков врагов в обмен на отмену параноидальных мер.

Фараон нехотя согласился, и Амон Ра вручил ему особые рубины: когда на камни падали лучи солнца, они излучали особую магию, открывавшую мысли всех присутствующих во дворце. Потом бог солнца подарил ему защитную маску, которая могла защитить правителя Египта от волшебства, потому что остальным совершенно ни к чему знать мысли Рамизиса II.

Амон Ра исчез, пожелав фараону успешного правления. Тот поблагодарил отца всех богов и воспользовался артефактом тотчас! В тот же день выловила всех изменников и отправила их в темницу, пока слуги не настрогают достаточное количество острых кольев.

На следующий день изменников благополучно казнили. Заодно Рамизис II избавился от того человека, который ежедневно ходил к царице и проверял, насколько безопасны чресла первой женщины Египта. Дурак, которому просто повезло, начал рассказывать всем подряд, какова царица на супружеском ложе – ну и куда это годится?! У святейшего фараона не может быть рогов, а, если таковые и отрастут, то их тут же следует подпилить!