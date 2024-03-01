Shark Wash
Видеообзор
DEMO

Обзор Shark Wash

Количество линий
Количество линий: 1024
RTP
RTP: 96.06%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Shark Wash

Царица подводного царства устроила настоящий переполох! А всему виной проклятый пацифизм, распространяющийся по миру, как чума по средневековой Европе. Испокон веков на земле и под водой все убивали друг друга с попеременным успехом. И вот, на тебе – кругом мир да любовь в добровольно-принудительном порядке!

Началось все в тот злосчастный день, когда Посейдон решил прогуляться в компании своей миролюбивой женушки. Какое-то время все шло нормально: царственные особы плыли, обитатели подводного мира кланялись им до самого дна, и ничего не предвещало беды, пока их величества не наткнулись на кучу дохлой рыбы. Шутка была в том, что умереть ей явно помогли – это было видно по следам острых зубов и рваным ранам...

Царица пришла в ужас! Посейдон потребовал выяснить, кто оставил такой специфический мусор гнить посреди дороги, а затем наказать и убрать кучу как можно скорее. Рыбы метнулись исполнять волю повелителя, который тем временем направился дальше, успокаивая супругу.

Через четверть часа гуляющая чета наткнулась на новый сюрприз: прямо над ними проплыла оторванная нога! Наверняка кто-то из местных акул не доел свой обед. Ладно бы спрятали остатки на потом, так ведь нет – бросили и все тут! Конечно, зрелище было не из приятных.

Посейдон тут же потребовал убрать останки и выяснить, кто посмел намусорить самым бессовестным образом. Как только кружащиеся рядом рыбы выполнили приказ, первые лица подводного мира отправились дальше.

На пути им по-прежнему встречались последствия чьих-то пиршеств: недоеденные рыбьи туши, руки, ноги, акулы поменьше, гигантский осьминог, которого вообще непонятно, почему разорвали на две части! Все эти останки вызывали отвращение у царицы, решительно требовавшую запретить подобный беспредел.

По возвращении во дворец к Посейдону подоспел советник и сообщил: наконец-то удалось выяснить, кто виноват в легком шоке его супруги – это был Рич со своими братьями! Банда акул давно валяла дурака, занимаясь всякой разной ерундой. И вот, теперь им не повезло оказаться под пристальным взглядом морского повелителя!

Всю компанию вызвали во дворец «на ковер». Рич молча стоял, сверкая золотым зубом, пока царица распиналась и причитала о всеобщей жестокости, от которой ее буквально трясло. Остальные братья: Джо, Уилл и Эд стояли рядом, делая вид будто бы им очень интересно.

Наконец вопли жены надоели даже Посейдону! Он постановил немедленно прекратить разбирательство и запретил акулам жрать, где захочется. Согласно новому закону морского царя, есть отныне разрешено только дома. И не в коем случае не убивать ради развлечения!

Услышанное акулам совершенно не понравилось – что еще за идиотские запреты во имя желаний глупой бабы?! Разумеется, мысль, появившаяся в головах всех братьев одновременно, так и не была озвучена. И очень хорошо! Потому что акул и так приговорили к исправительным работам... а, если бы братья вздумали пикнуть, то кто его знает, чем бы закончилась его судьба – может быть, вообще вышвырнут на берег и всего делов!

Зубастых беспредельщиков приговорили к клининговым работам. Каждый житель морского царства имел право вызвать их к себе и заставить убрать собственный дом. Акулам пришлось трудиться, скрепя зубами. А что делать – не ругаться же с Посейдоном! Впрочем, акулам за работу причитались кое-какие деньги и, если вы им поможете, то они с удовольствием поделятся.

Провайдер
Relax Gaming
Relax Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker