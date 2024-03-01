Сюжет Shark Wash

Царица подводного царства устроила настоящий переполох! А всему виной проклятый пацифизм, распространяющийся по миру, как чума по средневековой Европе. Испокон веков на земле и под водой все убивали друг друга с попеременным успехом. И вот, на тебе – кругом мир да любовь в добровольно-принудительном порядке!

Началось все в тот злосчастный день, когда Посейдон решил прогуляться в компании своей миролюбивой женушки. Какое-то время все шло нормально: царственные особы плыли, обитатели подводного мира кланялись им до самого дна, и ничего не предвещало беды, пока их величества не наткнулись на кучу дохлой рыбы. Шутка была в том, что умереть ей явно помогли – это было видно по следам острых зубов и рваным ранам...

Царица пришла в ужас! Посейдон потребовал выяснить, кто оставил такой специфический мусор гнить посреди дороги, а затем наказать и убрать кучу как можно скорее. Рыбы метнулись исполнять волю повелителя, который тем временем направился дальше, успокаивая супругу.

Через четверть часа гуляющая чета наткнулась на новый сюрприз: прямо над ними проплыла оторванная нога! Наверняка кто-то из местных акул не доел свой обед. Ладно бы спрятали остатки на потом, так ведь нет – бросили и все тут! Конечно, зрелище было не из приятных.

Посейдон тут же потребовал убрать останки и выяснить, кто посмел намусорить самым бессовестным образом. Как только кружащиеся рядом рыбы выполнили приказ, первые лица подводного мира отправились дальше.

На пути им по-прежнему встречались последствия чьих-то пиршеств: недоеденные рыбьи туши, руки, ноги, акулы поменьше, гигантский осьминог, которого вообще непонятно, почему разорвали на две части! Все эти останки вызывали отвращение у царицы, решительно требовавшую запретить подобный беспредел.

По возвращении во дворец к Посейдону подоспел советник и сообщил: наконец-то удалось выяснить, кто виноват в легком шоке его супруги – это был Рич со своими братьями! Банда акул давно валяла дурака, занимаясь всякой разной ерундой. И вот, теперь им не повезло оказаться под пристальным взглядом морского повелителя!

Всю компанию вызвали во дворец «на ковер». Рич молча стоял, сверкая золотым зубом, пока царица распиналась и причитала о всеобщей жестокости, от которой ее буквально трясло. Остальные братья: Джо, Уилл и Эд стояли рядом, делая вид будто бы им очень интересно.

Наконец вопли жены надоели даже Посейдону! Он постановил немедленно прекратить разбирательство и запретил акулам жрать, где захочется. Согласно новому закону морского царя, есть отныне разрешено только дома. И не в коем случае не убивать ради развлечения!

Услышанное акулам совершенно не понравилось – что еще за идиотские запреты во имя желаний глупой бабы?! Разумеется, мысль, появившаяся в головах всех братьев одновременно, так и не была озвучена. И очень хорошо! Потому что акул и так приговорили к исправительным работам... а, если бы братья вздумали пикнуть, то кто его знает, чем бы закончилась его судьба – может быть, вообще вышвырнут на берег и всего делов!

Зубастых беспредельщиков приговорили к клининговым работам. Каждый житель морского царства имел право вызвать их к себе и заставить убрать собственный дом. Акулам пришлось трудиться, скрепя зубами. А что делать – не ругаться же с Посейдоном! Впрочем, акулам за работу причитались кое-какие деньги и, если вы им поможете, то они с удовольствием поделятся.