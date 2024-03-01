Slot Machine
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Обзор Slot Machine

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 97%
Max Win
Max Win: X2024
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Slot Machine

В пабе у Чарли всегда царила атмосфера уныния, беспросветного алкоголизма и какой-то фирменной отсталости от всего остального мира. Жизнь не стоит на месте – она двигается вперед каждый день! А в пабе у Чарли никогда ничего не менялось. Казалось, даже лица клиентов одни и те же, хотя это, конечно, было не так...

Мебель здесь повидала виды! Потертая, исцарапанная потасканная и кое-где заплеванная, она продолжала служить верой и правдой не первый десяток лет. Возможно, стоило купить новую, чтобы придать заведению более привлекательный вид, но старина Чарли не собирался этого делать ни в коем случае.

Ассортимент напитков всегда оставался прежним. Гости паба могли заказать пиво, бренди и дешевый виски, который, разумеется, разбавляли, как и положено во всех заведениях подобного уровня. К тому же, если бы не вода, то эту отраву вообще невозможно было бы пить!

В углу стоял телевизор. Его редко кто смотрел, однако многие слушали. Ящик рассказывал местным завсегдатаям о том, что делается в мире, или сюжет какой-нибудь мыльной оперы, или боевика, в которым одинокий герой мстит за отца, мать, брата, собаку... в общем, классику современного кино.

В паб обычно заходили люди простые. Сливки общества игнорируют заведения подобного рода, также как и люди, которые зарабатывают хоть немного выше среднего. Сюда частенько заглядывали работяги и маргиналы, не имевшие ярко выраженного аромата, возникающего у тех, кто объявил войну личной гигиене. Последних отсюда выгоняли сразу.

Со временем бизнес Чарли начал угасать. Клиентов становилось все меньше и продажи падали. Проклятье, даже разбавленный виски не спасал – выручка все равно получалась безбожно маленькой! Чарли стал чесать репу, пытаясь придумать, как вернуть пьяниц, которые могли обеспечить ему более-менее сытую жизнь.

Сначала он нанял стриптизершу. Первые пару дней все шло отлично: красавица танцевала, клиентов стало гораздо больше, но потом посетители стали тянуть к даме руки, и это еще мягко сказано. Когда ее попытались, скажем так, взять силой, Чарли пришлось закрывать балаган. Стриптизерша исчезла, равно как и клиенты – поток пьянчужек снова начал иссякать.

Чарли ждал погоды у моря какое-то время, надеясь на лучшее. Увы, происходило с ним только худшее – скоро в паб вообще перестали ходить! Несколько раз в день сюда заглядывали местные, да и то лишь ради возможности заглянуть в уборную.

Вздыхая с досады, Чарли решился на крайние меры. Он поставил в своем заведении самую настоящую слот-машину! Новенький автомат с блестящими барабанами, на которых вращались фрукты, выглядел просто великолепно! Это был не просто аппарат, а частичка новизны, технического прогресса и современного мира, которая разогнала морок уныния, который стоял в пабе годами.

Люди заинтересовались появившейся штукой. Многие заходили к Чарли ради игры. Ну и попутно что-нибудь заказывали. Более того, некоторым везло – они уходили из паба довольными, пьяными и с полными карманами денег.

Количество посетителей росло с геометрической прогрессией! Теперь Чарли приходится заказывать в два раза больше напитков. И иногда этого еще не хватает... кстати, вы тоже можете испытать удачу за той самой слот-машиной, кто знает, вдруг вам повезет!

Провайдер
Bgaming
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