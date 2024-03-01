Сюжет Smoking Hot Fruits

Торн ненавидел фрукты! Вообще, он недолюбливал всю растительную пищу, считая ее уделом чокнутых веганов, которые умудрились осквернить даже котлеты – где это видано, чтобы бифштексы, ромштексы и прочие отбивные готовили из проклятой сои?! Ну кто же запретит сумасшедшим фантазировать...

Больше всего на свете Торн терпеть не мог фруктовое пюре. Мерзкая субстанция казалась ему хуже куска посиневшей говядины, которая умерла своей смертью. Впрочем, Торн не пробовал последнее блюдо, поэтому не мог сравнивать наверняка. Вместо фруктовых соков он предпочитал пиво или хотя бы обычную воду. Торн особенно ненавидел морковный фреш с яблоками, который обожала его супруга Минни. Она очень любила фрукты и другую растительную пищу, а мясо ненавидела всей душой!

Минни была ревностным веганом. Как и положено представителю столь необычной социальной группы людей, она винила мясо во всех бедах этого мира. Минни мечтала о том, чтобы сжечь на костре вырезки, окорока, ребра, лопатки, грудинки и прочие корни зла, проникающие в наш мир с животноводческих ферм. К счастью, других отклонений Минни не имела, более того, ее красота вполне могла компенсировать странные кулинарные пристрастия и связанное с ними мировоззрение.

Торн любил свою жену, однако глубокие искренние чувства не мешали им постоянно ругаться. Супруга пыталась отучить своего благоверного от «поедания трупов животных», а тот ни в какую не хотел отказываться от мяса. Более того, Минни частенько буквально запихивала ему в рот самые разные фрукты, в которых якобы полно витаминов. Хотя Торн прекрасно знал, что нет и не может быть ничего полезнее стейка, приготовленного из индейки с букетом приправ.

Минни показывала супругу десятки статеек в веганских журналах, приносила книги и всячески пыталась достучаться до него, доказывая, что без фруктов организм просто не способен работать как надо. Торн же категорически отказывался верить в «теории травоядных», которые казались ему нелепицей, бессмыслицей и плодом больного воображения, разыгравшегося на почве злоупотребления сельдереем. Или еще чем-то, что положено есть скорее парнокопытным, нежели двуногим.

Однажды Минни объявила мужу настоящую войну, отказавшись готовить «трупы животных». Повар из Торна, прямо скажем, был не очень! Он старался, но получалось весьма отвратно, совсем не так, как у любимой супруги. Между тем Минни согласилась готовить только что-нибудь фруктовое или ягодное, пока ее благоверный не начнет регулярно есть «витамины».

Торн не собирался набивать желудок мерзкой вегетарианской едой! И сдаваться даже не думал. Правда, его упорство никак не влияло на качество приготовленных блюд – ну не дал ему бог таланта к кулинарии, что тут скажешь! Заядлый любитель мяса не оставлял попыток научиться варить, жарить, парить и всячески пытался приобрести хотя бы минимальные навыки в приготовлении пищи. Увы и ах, но, кажется, сама судьба вынуждала несчастного начать есть фрукты и другую растительную пищу...

Приготовив очередной «резиновый» стейк, Торн рассвирепел и поджог кухню со всеми овощами и фруктами! Конечно, потом, осознав, что сделал, он побежал за огнетушителем. Разгоравшийся пожар удалось по-быстрому ликвидировать. А Минни, вернувшись домой, поняла, до чего довела супруга и, глядя на дымящиеся фрукты, она поняла, что семейное счастье не стоит разборок из-за кулинарных пристрастий.