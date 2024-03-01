Сюжет Snow Queen Riches

Злобный тролль создал зеркало, в котором все доброе выглядело как злое и наоборот. Его подмастерья подхватили зачарованный артефакт и понесли на вершину самой высокой горы, чтобы бог взглянул в него и ужаснулся увиденному. Разумеется, сначала они как следует поиздевались над людьми, а уже потом решили плюнуть в лик Творца. У них ничего не вышло – злодеи выронили зеркало, и оно, упав, разбилось на тысячи осколков, разлетевшихся по всему миру. Один из них попал в глаз Каю – названному брату Герды, который ухаживал вместе с ней за садом, размером с цветочный горшок. С тех пор мальчику перестали нравиться розы, он стал обижать подругу и вел себя просто отвратительно!

Однажды зимой Кай вышел на улицу, чтобы покататься на санках. Прицепив их к чьим-то большим санями, хулиган собирался проехаться с ветерком, но... дальше ведь все знают, да? Якобы парень был не в курсе, что это сани Снежной королевы, которая увезла его в свой замок, находящийся далеко на севере, аж за самой Лапландией! А бедная Герда пошла его спасать, как же, куда пропал моя любовь... строго говоря, они не были братом и сестрой, поэтому никаких страшных последствий их чувства за собой не повлекли бы. И понеслась, в какие только передряги девка попадала, рехнуться можно!

Одна сумасшедшая ведьма хотела сделать Герду своей доченькой, потом ей пришлось ехать на север вместе с форейторами, на которых напали разбойники. Девочку поймали и отдали дочке предводительницы разбойничьей шайки в качестве зверушки, правда, та прониклась бедой Герды и отпустила ее, пожелав поскорее найти Кая.

Потом юной искательнице приключений помогли лапландка и финка, которая довезла ее почти до самого замка Снежной королевы. А дальше девочке пришлось идти самой. В замке она нашла Кая, спела ему песенку про розы, и парень сразу вспомнил, кто есть кто, а осколок, засевший в его глазу, растаял от слез – вот так он перестал быть последним... сорванцом! Дальше парочка благополучно покидает замок.

Какая чудесная получилась сказка! Только на самом деле Кай прекрасно знал, к чьим саням цепляет веревку – он слышал легенду о богатстве Снежной королевы, чей замок набит алмазами, бриллиантами и золотом. Естественно, предприимчивый мальчик хотел кое-что тиснуть у ледяной богатейки! Но, конечно, она была не пальцем делана, поэтому ничего не вышло. Более того, Снежная королева лишила его памяти и согласилась отпустить искателя легкой наживы только в том случае, если ему удастся составить из осколков льда слово «вечность». Если бы не Герда, то он бы так всю жизнь просидел, решая чертов пазл...

Перед тем как уйти из замка, детишки напихали полные карманы алмазов. Они логично рассудили, что коротать деньки в бедности не очень-то и весело, а драгоценностей в замке просто до черта лысого, так почему бы и не взять себе пару горстей счастливой жизни?!

Позже Снежная королева заметила пропажу и объявила награду за информацию о дрянном мальчишке! Возможно, вы кое-что знаете о нем? Тогда скорее сообщите Снежной королеве – она щедро вознаградит того, кто знает, где искать маленького негодника, которому за бессовестную кражу следует заморозить... палец. Тот, который ниже пояса.