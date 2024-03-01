Сюжет Spacejammers

В 3128 году Всеобщее межгалактическое правительство издало новый закон о военных дронах, которые будут курсировать по просторам космоса в поисках пиратов. Активировать летающий аппарат сможет любой пилот, у которого на борту установлен зарегистрированный передатчик квантовых импульсов. Военный дрон получит сигнал и тотчас прилетит на помощь, чтобы решить все проблемы... вернее, одну, но очень большую!

В связи с развитием межпланетной торговли появилось неимоверное количество пиратов, которые очень хотели хорошо жить за счет общества. Космические разбойники стали настоящим бичом новой эры предпринимательства! Из-за пиратов страдали бизнесмены, крупные компании и мелкие торговцы. Стоило только людям (да и не только им) отправиться куда-нибудь на другой край галактики, чтобы продавать свои товары, как за ними увязывались пираты – вооруженный до зубов корабль появлялся из неоткуда, словно черт из табакерки!

Бессовестных нарушителей закона хватало среди самых разных рас: люди, гуманоиды, рептилоиды, некриды и прочие создания, обитающие во вселенной, были не прочь встать на темный путь, казавшийся простым и беззаботным. Конечно, иногда пиратов ловили и приговаривали к длительным срокам заключения, а некоторых особо опасных головорезов так и вовсе отправляли в черные дыры, чтобы те больше никогда не смогли портить жизнь цивилизованному обществу. Тем не менее, подавляющее большинство пиратов избегали наказания, особенно те, у которых на корабле был установлен альфа-протонный двигатель, позволяющий развивать просто безбожную скорость – попробуй-ка догнать эти негодяев!

Со временем повальный разгул беспросветного разбоя осточертел Межгалактическому правительству. Появились патрули, которые поддерживали порядок настолько, насколько возможно, однако они не могли контролировать каждую пядь космического пространства. Разгул пиратства несколько снизился, но эта мера оказалась не настолько эффективной, как ожидали в правительстве.

Собственно, так и появились военные дроны – тысячи аппаратов, управляемых искусственным интеллектом, бороздили просторы вселенной. Стоило только им получить импульсный сигнал от пилота, подвергшегося нападению, как ближайший дрон срывался и летел на помощь. При необходимости ИИ делал запрос на подкрепление, если пираты были хорошо вооружены или их прилетело слишком много.

Космические корсары и флибустьеры приуныли, когда правительство запустило свой проект, а торговцы, наконец вздохнули полной грудью и начали спокойно работать. По прошествии некоторого времени преступники научились глушить сигналы квантовых импульсов – конечно, это была непростая задача и справиться с ней могли лишь профи. Активировав маскировку, спец выходил в открытый космос, подлетал к кораблю и делал свою работу. Естественно, транспорту, на котором он прибыл, следовало стать невидимым еще до того, как его заметят детекторы «жертвы».

Заглушенный передатчик превращался в совершенно бесполезную железку. Пираты могли нападать на корабль, не опасаясь военных дронов, и грабить в свое удовольствие. Возможно, вы тоже хотите заняться разбоем на просторах вселенной? Тогда вам пригодятся услуги этих ребят: пилот, взломщик, громила и андроид смогут заглушить любой передатчик!