Сюжет Steam Tower

В один прекрасный день высоко над городом Блэкмур пролетела гигантская птица, размахивая крыльями, которые было слышно даже на земле! Тень этого создания накрыла пару кварталов, полностью заслонив солнце. Оно приземлилось на вершину главной паровой башни, упиравшейся в облака последним шестнадцатым этажом. И только тогда самые зоркие люди, обладавшие поистине орлиным зрением, смогли разглядеть незваного гостя – им оказался красный дракон!

Чудовище сидело на вершине паровой башни, свесив хвост, и сжимало в пасти сундук, наполненный сокровищами. Поставив свои богатства на площадке верхнего этажа, красный дракон оглядел город – светящиеся глаза внимательно исследовали каждый закоулок Блэкмура, выискивая какое-нибудь место, которое так и напрашивалось на появление злодея, способного сделать откровенную гадость всему человеческому роду.

Как назло, дочь одного из отцов города высунула свой напудренный носик на балкон в этот самый момент: удобно расположившись с фарфоровой чашечкой кофе, красавица с интересом разглядывала крылатого гостя, оккупировавшего паровую башню. Надо ли говорить о том, что их взгляды встретились!

Красный дракон был явно не из тех созданий, которые любят тянуть кота за бубенчики – в его голове тут же созрел простой и верный план сделать свое одинокое существование на вершине башне немного веселее! Взмахнув крыльями, он сорвался с насиженного места, и уже через несколько секунд когтистая лапа схватила красавицу, которая все еще не могла поверить, что чудовище прилетело по ее душу.

Конечно, столь дерзкое похищение не могло остаться безнаказанным! Кроме того, паровая башня обеспечивала энергией все городские фабрики и заводы, без которых существование Блэкмура могло бы оказаться под большим вопросом.

Один из отцов города только и успел увидеть в окно, как злобный монстр похитил у него самое дорогое! И, наверняка, хотел сделать с этим самым дорогим что-нибудь такое, из-за чего потом «дорогушу» будет очень трудно выдать замуж, несмотря на благородное происхождение.

Конечно, вся городская рать начала штурмовать многоэтажную башню, но безуспешно – красный дракон дышал огнем, оставляя от стражников только кучки пепла, которые тут же развеивались по ветру. Лишившись доброй половины гарнизона, отцы города схватились за головы, пытаясь придумать, как защитить фабрики, заводы и девичью честь.

И тут в толпе кто-то зашептал о нем! О нем самом, о странствующем охотнике на самую разную нечисть, который как раз остановился в Блэкмуре. Герой уже избавил мир от парочки драконов, так почему бы ему не сделать еще один подвиг?!

Добрые люди тут же послали за победителем зла, и уже менее чем через четверть часа он стоял у башни, а отцы города наперебой рассказывали ему о том, как важно убить тварь, скалящуюся сверху, освободить башню и выдать дочку замуж. Охотник, вооруженный крюком и всякими разными технологическими штуками, презрительно посмотрел на огнедышащее создание, и согласился помочь справиться с крылатой напастью за скромное вознаграждение или не очень скромное, ну да это уже не важно!