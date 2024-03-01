Сюжет Sun Goddess 2

Ацтеки жили много лет, не зная ни горя, ни забот, но вот в один не очень прекрасный день к ним нагрянули конкистадоры. Обычно чужаки выменивали золото за стеклянные бусы и женщин за огненную воду, но иногда они приходили со злыми намерениями – завоеватели доставали из-за спины ружья и стреляли без разговоров! Конкистадоры просто захватывали земли, принадлежавшие аборигенам тысячи лет! Проклятые варвары грабили храмы, разрушали святилища и вообще вели себя как исчадия ада! За несколько минут эти люди могли превратить жертвенник Кетцалькоатля в самый настоящий свинарник...

Конечно, шансы ацтеков в бою с пришлыми завоевателями были ниже некуда. Ну в самом деле, чего стоят копья и стрелы против мушкетов? Не стоят и семечек!

Одно из племен, видя, как жестокие конкистадоры расправляются с соседями, просило защиты у жрецов, надеясь на божественную помощь. На вождя и воинов никто особо не рассчитывал, потому как все прекрасно знали, чего стоят копья против «волшебных палок» завоевателей, которые могли убить почти с любого расстояния.

Жрецы долго молились вместе с остальными жителями племени, прося защиты свыше. Наконец, им ответила богиня солнца, которая спустилась с небес и выслушала вопли несчастных ацтеков. Она согласилась помочь в обмен на подношения – в качестве жертв ей хотелось видеть детей обоих полов. Взрослые богиню солнца совершенно не интересовали.

Первые лица племени заставили матерей тянуть жребий. Одной из них досталась короткая палочка, означавшая, что в ее семье скоро станет на один рот меньше. Конечно, воля судьбы очень расстроила мать, но она ничего не могла поделать – юную девочку в самом скором времени принесли в жертву богине солнца, которая оценила подношение. Улыбнувшись, она поглотила детскую душу и пообещала помочь, если конкистадоры вдруг изволят заявиться.

Не прошло и пары дней, как чужаки пришли на территорию племени, находящегося под покровительством богини солнца. Слово за слово, и конкистадоры схватились за ружья – в ту же секунду появилась богиня солнца и превратила завоевателей в безобидных тварей! Чужаки стали золотыми жабами и бабочками, которые попадали на землю.

Богиня солнца испепелила фрегат конкистадоров своим взглядом! Люди, находившиеся на корабле, превратились в кучки углей. Сделав свое дело, богиня солнца потребовала приносить ей жертвы не реже двух раз в месяц и исчезла.

С тех пор матери больше не возмущались, если им выпадала честь накормить высшие силы своим отпрыском. Они молчаливо провожали чадо в последний путь и благодарили богиню солнца за то, что их всех до сих пор не перестреляли.

В храме покровительницы племени скопилось просто невероятное количество золота! На побережье часто приплывали корабли, которые шли ко дну один за другим, превращаясь в головешки. А выживших богиня солнца превращала в золотые статуи и украшения, которые потом складывали в ее святилище.

Через некоторое время бесконечный поток конкистадоров прекратился. Ацтеки расслабились и перестали приносить жертвы. Богиня солнца плюнула на смертных и лишила их своего покровительства! Конкистадоры как знали – они приплыли на следующий день и перебили всех аборигенов, несмотря на их вопли к высшим силам. Богиня солнца и пальцем не пошевелила! Она лишь скрыла свое святилище от конкистадоров, а потом исчезла. Кстати, мы знаем, где оно находится, и, если вы хотите прибрать золотишко ацтеков, то самое время этим заняться!