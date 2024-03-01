Сюжет Super 25 Stars

Румус делал все, чтобы привлечь в свою жизнь хоть немного удачи! Он носил с собой четырехлистный клевер, кроличью лапку, подкову и множество других вещиц, от которых буквально распирало правый карман штанов. Правда, удачи в его жизни от этого сильно не прибавилось...

У Румуса была скучная работа, средней паршивости жена и скромненький денежный счет в банке. Ловец удачи, который пытался поймать ее изо всех сил, никак не мог понять, почему Фортуна всегда поворачивается к нему задом! Он много лет терялся в догадках, пока не столкнулся с магией цифр – о ней ему рассказал один закадычный приятель, с которым тот познакомился на семинаре по привлечению везения в свою жизнь.

Наконец, Румус начал понимать, что все в нашей цивилизации завязано на цифрах. Номера, улиц, домов, квартир, географические координаты, количество прожитых лет и многое другое – самые разные вещи выражены в числовом эквиваленте! А, значит, и у госпожи удачи тоже должно быть особое число! Остается только разгадать его, и можно будет управлять Фортуной так, как захочется...

Румус проанализировал слово «удача», каждая буква которого соответствовала определенному числу, если верить нумерологии. У него была целая коллекция справочников, в которых ученые представили миру множество систематизированных данных – ну разве можно не купить такие сокровища, которые наверняка будут несказанно полезными?!

Итак, в результате расчетов получилась определенная сумма! Румус поделил ее на количество букв и получил результат – им оказалась цифра «7»! Вот так совершилось великое открытие, о котором знал только сам непризнанный гений, сумевший разобрать Фортуну на циферки.

Румус начал действовать! Он развелся с женой и женился на другой женщине, которая была на семь лет моложе. Ему пришлось переехать в дом с таким же номером. На работу он теперь приходил к семи утра... в общем в каждую сферу своей жизни Румус успешно интегрировал число Фортуны.

Теперь искатель удачи стал больше зарабатывать, был женат на молодой девушке и, казалось, его жизнь становится лучше. Брат его супруги, узнав о великой нумерологии, попросил ввести его в курс дела – этому человеку принадлежало казино «25 Супер звезд», и ему просто необходимо было узнать об удаче как можно больше!

Румус несказанно обрадовался тому, что у него, наконец, появился единомышленник. Они вместе вникали в суть нумерологии, пытаясь применить число «семь» везде, где только возможно. Наконец шурин Румуса захотел сделать особый игровой автомат, в котором удача будет работать на его казино. Вскоре аппарат появился в игорном зале «25 Супер звезд», правда, потому что-то пошло не так...

То ли в расчетах была допущена ошибка, а может дело в какой-то другой причине, но в любом случае удача работала на игроков. Люди срывали джек-поты один за одним! Правда, в остальных аппаратах проигрывать стали гораздо чаще. Владелец казино больше не стал играть с ее величеством удачей, а то кто его знает, к чему это приведет! А странный аппарат по-прежнему стоит на своем месте, поэтому, если вам когда-нибудь доведется побывать в «25 Супер звезд», то сразу идите в нему – попробуйте сорвать банк, и, скорее всего, вам повезет!