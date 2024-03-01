Сюжет The Sand Princess

Джафара знал каждый торговец в Фивах – это был известный купец, заработавший целое состояние благодаря караванам, с которыми он обошел едва ли не весь Египет. На этот раз торговец и путешественник собирался идти в Велинатру, чтобы продать там пряности, рабов и целебные снадобья, которые ему удалось приобрести в Мемфисе. Каравану предстояло идти по относительно спокойному маршруту, поэтому Джафар не стал нанимать слишком много охраны – сопровождение вооруженных воинов стоит немалых денег, так почему бы не сэкономить, если в них все равно нет особой нужды?!

Пришел тот самый день, и купец отправился в путь. Он рассчитывал неплохо заработать, продав все, что взял с собой, уже через пару дней, когда придет в Велинатру. Это настоящий город-рынок, в котором легко найти покупателя почти на любой товар!

На второй день пути далеко впереди Джафар заметил черные точки, за которым неслась туча пыли. Он знал, что это кочевники, которых тут не было отродясь – и чего вдруг грабители решили выйти на один из самых безопасных маршрутов во всем Египте? Джафар попытался скрыться вместе с караваном, но куда там! Попробуй спрячься от кочевников, которые знают пустыню как свои пять пальцев...

Джафар и его помощники скакали на лошадях – поскольку путь до Велинатры недолог, кони вполне смогут осилить эту дорогу, а на верблюдах пришлось бы ехать гораздо дольше. Да только и кочевники мчались верхом на арабских скакунах, а значит шансов уйти у каравана попросту не было. Пришлось дать бой, да только толка от этого оказалось немного – Джафар решил сэкономить на охране, и теперь его жадность вышла боком всем, кто отправился с ним в Велинатру. Даже рабы были не очень-то рады такому освобождению, потому как кочевники их просто перебили.

К счастью, Джафару удалось уйти благодаря песчаной буре. Кочевники не решились продолжать погоню сквозь тучу песка, в которой легко найти свою смерть. Забрав золото и лошадей, они ускакали прочь, оставив сбежавшего торговца на милость судьбе. Вопреки их надеждам, Джафар не погиб. Более того, его конь тоже остался жив. Купец выбрался из песчаной бури, правда, Сет знает, где он теперь находился...

Джафар ехал вперед, надеясь лишь на то, что Ра поможет ему добраться до ближайшего города, пока не закончится вода. Отец всех богов услышал молитвы несчастного путешественника, заблудившегося в пустыне и повел его правильным путем. Джафар радовался как ребенок, увидев вдалеке городские стены и возвышающиеся над ними башни и жалел лишь о том, что потерял все свои товары, кроме целебных снадобий.

Так купец оказался в городе, которым правила песчаная принцесса Татимутри. Народ скорбел о ее болезни, придворные лекари ничего не могли сделать и лишь молились о скорейшем выздоровлении повелительницы. Джафар пожаловал во дворец, предложив свои услуги целителя, хоть его познания в медицине ограничивались умением перевязать ногу мула, если тот поранится об острый камень. На самом деле, он рассчитывал на силу целебных снадобий, купленных в Мемфисе.

Джафара приняли и проводили к Татимутри. Попробовав снадобье, царица сразу почувствовала облегчение. Она выпила всю склянку и выздоровела уже через четверть часа. Татимутри наградила Джафара целым сундуком золота, которого хватило, чтобы снарядить еще один караван и отправиться обратно в Фивы. На этот раз купец не скупился на охрану, помня о проклятых кочевниках...