Сюжет Torii Tumble

Кин Су стал живой легендой благодаря выдающемуся умению обращаться с мечом! Самурай участвовал в самых разных войнах и всегда был в числе победителей. На его счету тысячи убитых противников и море грандиозных побед!

Кин Су всегда рассчитывал на силу меча и не верил в богов. Он считал, что, если уж они и существуют, то все равно плевать хотели на происходящее в этом мире. Более того, в его замке не было ни одного святилища, потому как хозяин считал их совершенно бесполезными.

Итак, Кин Су плевал на богов, а те молча терпели – это была почти идиллия, продолжавшаяся до тех пор, пока не случилась беда. Дочь великого самурая тяжело заболела, и отец созвал для нее со всей страны лучших врачей. Лекари долго лечили юную красавицу, однако их усилия оказались тщетными. Более того, опасная болезнь прогрессировала – дочь Кин Су угасала с каждым днем. Ее смерть казалась вопросом времени…

Отчаявшийся самурай воззвал к богам. Конечно, он не верил в их существование, но другого выбора не было…

Как ни странно, боги откликнулись на зов человека, который всю жизнь сомневался в их существовании! Какого же было удивление Кин Су, когда один из представителей высших открыл магический портал, вошел в наш мир и вылечил больную девушку одним касанием. На прощание он пообещал ее отцу вырвать глотку, если тот еще хоть раз посмеет обругать богов или отозваться о них пренебрежительно! И ушел, не прощаясь.

Юная красавица снова цвела и пахла. Кин Су понастроил святилищ во дворе замка и уверовал на удивление всех, кто знал его как убежденного атеиста или, в крайнем случае, агностика. Самурай начал молиться каждый день. В свободное время он изучал священные книги и свитки, пытаясь узнать о высших силах как можно больше.

Однажды он наткнулся на легенду о темном духе, наделяющим божественным могуществом смертных. Это создание можно было вызвать с помощью особого ритуала, для которого требовались три маски: Мудрой птицы, Хитрой свиньи и Яростной мыши.

Кин Су бросил все силы на поиски артефактов. Маску мудрой птицы удалось обнаружить в одной далекой пещере, которую облюбовали ожившие покойники. К счастью, гнилая плоть – ничто против самурайского меча! Люди Кин Су порубили зомби в куски и принесли реликвию хозяину.

Маска Хитрой свиньи хранилась в храме одного забытого божества, который находился высокого в горах. Единственный монах, служивший там, с удовольствием продал артефакт и побежал в ближайший город предаваться низменным удовольствиям на деньги благородного Кин Су.

За маску Яростной мыши пришлось сражаться! Реликвией владел никому не известный самурай, у которого почти не было людей. Он отказался продать маску, и Кин Су приказал забрать ее силой.

Наконец все три маски были найдены! Оставалось только провести ритуал и обрести небывалое могущество…

Кин Су приказал построить торию, расставил артефакты на постаментах и прочитал заклинание. Раздался гром! Тория раскололась пополам, и на ее месте открылся портал – из него вышел темный дух самурая, смотревший на призвавшего его человека горящими красными глазами.

Кин Су попросил дат ему частичку божественной силы и преклонил колено перед могущественным созданием. Темный дух лишь рассмеялся! Он предложил сразиться и пообещал дать Кин Су немного силы, если тот сможет нанести ему хотя бы царапину. Это будет тяжелый бой, и самураю определенно понадобится ваша помощь!