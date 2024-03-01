Ultra Luck
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Обзор Ultra Luck

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.1%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Ultra Luck

Паб «Кривоногий гном» имел неоднозначную репутацию. Разумеется, завсегдатаи боготворили злачное место, в котором был огромный выбор напитков. Да и закуски тут подавали неплохие.

В зале стояло игровое колесо, разделенное на секторы со скидками, которые могли получить гости, заказывая выпивку. Смеха ради на одном из них красовалась бутылка с надписью «За счет заведения». Однажды в паб зашел какой-то парень и решил смеха ради сыграть в колесо скидок. Ему четыре раза выпало угощение за счет заведения! Надо сказать, он неплохо «нагрузился» и забрал три бутылки коньяка с собой. Но это было далеко не единственное проявление ультраудачи, которые случались в «Кривоногом гноме»!

Однажды сюда зашли трое активистов, агитировавших людей вести здоровый образ жизни. Ну вы только подумайте – это все равно что призывать к целомудрию посетителей борделя... занятие глупое и бессмысленное! Разумеется, их побили. Трое любителей хорошей выпивки не выдержали россказней о вреде алкоголя и устроили драку. Конечно, активисты написали заявление в полицию, но потом выяснилось, что никто не видел потасовку, хоть на тот момент в зале присутствовало, по-крайней мере, двадцать человек, помимо троих задир и непьющих праведников.

Как-то раз в паб пришли проверяющие. Инспекторы нашли три вагона мелких нарушений и выписали настолько крупный штраф, что управляющий мог бы облысеть! Впрочем, ему повезло лишиться всех волос несколькими годами раньше, поэтому конфуза удалось избежать. Пришлось как следует накачать проверяющих первосортным односолодовым виски – расходы получились немалые, однако все равно получилось выгоднее совершенно безбожного штрафа. Пьянку сняли на камеру, а потом предложили им потерять отчет в обмен на запись. Естественно, инспекторы согласились – разве найдется среди них хоть кто-нибудь желающий лишиться хлебного места... в общем, это было еще одно проявление ультраудачи, которая поселилась в «Кривоногом гноме» много лет назад. Ну, так говорили бармен и управляющий, упорно отрицавшие слухи о записи.

Однажды ночью паб загорелся! Кажется, один из местных выпивох бросил сигарету там, где курить вообще запрещено, и началось! К счастью, пожар удалось вовремя потушить – команда пожарных прибыла в рекордный срок и спасла заведение на радость всем алкоголикам района. Это была большая удача – многие свидетели печального события уже оплакивали великое заведение, в котором выросло несколько поколений достойных людей.

После пожара владелец паба сделал ребрендинг, который, по правде говоря, ограничился новой вывеской «Ультраудача 777». Конечно, цифры тоже нарисовали специально на радость Фортуне – говорят, что госпожа Удача очень любит это число.

А еще в обновленном пабе появился игровой автомат, на котором были изображены фрукты и ягоды. Иногда счастливчики могут оплатить попойку за счет хорошего выигрыша и унести немалую сумму в кармане. Кто знает, возможно, Фортуна подарит вам большие деньги – попробуйте сыграть прямо сейчас, и пусть джекпот станет вашим! А если и нет, то хоть выпьете в одном из лучших пабов района... только ни в коем случае не начинайте с попойки, потому что играть нужно на трезвую голову!

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