Сюжет Valhall Gold

Однажды ярл приказал привести Гольдура – одного из самых сильных воинов, который искусно управлялся с оружием и боялся только Одина. Викинга ждала особая миссия – ему предстояло принести артефакты из Вальгаллы! Правда, Гольдур не очень-то обрадовался приказу ярла, однако не посмел спорить, потому как знал, что иначе его просто скормят голодным псам. Поклонившись, воин ушел, повесив голову.

Даже ребенок знает, что живым в Вальгаллу хода нет! А умирать никому не хочется, и отважный викинг – не исключение... Гольдур пошел в таверну поблизости, чтобы напиться с горя.

Он заказал себе бочонок меда, который собирался осушить единолично. Впрочем, пить в одиночестве не получилось – из неоткуда нашелся собутыльник, который подсел к одинокому соплеменнику. Они разговорились, и Гольдур узнал о некроманте – тот жил в одном дне пути от города, а если кто и разбирается в смерти, так это непременно колдун, способный поднимать мертвых! Ближе к ночи попойка закончилась. Викинги попрощались и разошлись по домам.

Гольдур проснулся рано утром, несмотря на гудевшую голову, в которой все еще оставались следы медовухи, выпитой накануне. Он помнил, что рассказал ему приятель о проклятом колдуне! Конечно, доброму викингу не престало прибегать к помощи подобных типов, но что еще делать, если ярл лишился ума и требует принести ему сокровища богов, которых в нашем мире попросту нет...

Гольдур отправился в путь. По дороге ему встречались волки, медведь и дикие люди, живущие в пещерах, но разве такие мелочи остановят настоящего викинга! Гольдур был настоящим воином и прекрасно знал, что после смерти валькирии обязательно отнесут его в Вальгаллу, правда, он все-так был не против повременить с полетом в один конец. Впрочем, этой точки зрения придерживался любой здравомыслящий викинг...

Наконец он пришел к хижине некроманта. Хозяин дома принял его без видимого удовольствия, но, когда узнал причину визита незваного гостя, сразу переменился в лице. Оказалось, у него есть один интересный эликсир, убивающий человека на короткое время. На самом деле «мертвый» оставался жив, но по всем признакам он ничем не отличался от покойника. Некромант предложил Гольдуру попробовать зелье, правда, предупредил, что не ручается за результат – технология, видите-ли экспериментальная, возможны, так сказать, сюрпризы!

Гольдур махнул рукой и выпил предложенное зелье – все равно другого выхода не было. Спустя мгновение его глаза закрылись, а очнулся славный викинг уже в руках валькирий, донесших его до огромных каменных ворот, над которым была выбита надпись «Холл Вальгаллы».

Викинг осторожно прошел через ворота и оказался на другой стороне. Какое же это было прекрасное место! Кругом сновали голые красавицы, мед и пиво текли рекой, славные войны, заслужившие рай, веселились, как могли. Гольдур хотел было присоединиться к братьям, но, вспомнив, зачем пришел в мир богов, поспешил на поиски артефактов.

В одном из храмов наш герой обнаружил руны волка, лошади и совы – разумеется, он реквизировал их, и поспешил найти место, в котором можно было бы спрятаться. Он хотел дождаться окончания действия зелья, однако не хотел привлекать к себе внимание. Потом он все же вернулся в храм и забрал оружие – отличный молот, меч и топор. Кто его знает, вдруг их тоже удастся забрать с собой...

И тут Гольдур сам не понял, как очутился в избушке некроманта. Хозяин лачуги радостно прыгал, увидев, что его зелье работает, а викинг радовался возвращению в мир живых. Руны и оружие ему удалось взять с собой. Оставалось только явиться к ярлу и доложить об успешном выполнении его приказа. А может просто послать его ко всем чертям и пусть отрубит голову – уж больно в чертогах Вальгаллы хорошо!