Valhalla Gold
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Обзор Valhalla Gold

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96.03%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Valhalla Gold

Бортур был сильным и смелым воином, который снискал уважение в своем клане – это настоящий викинг! Он прекрасно управлялся с молотом и кружкой меда. А еще Бортур никогда не отказывал себе в удовольствии немного повоевать!

Однажды глава его клана созвал всех воинов и приказал собираться в путь. Викингов ждал очередной военный поход за сокровищами, принадлежащими жалким людишкам с равнин.

И началась битва! Бортур убивал врагов десятками, прославляя Одина – он был невероятно свирепым воином, приводившим противника в ужас одним своим видом! Но викинг слишком увлекся боем и не обратил внимания на стрелков, которые неожиданно вылезли из-за холма неподалеку. В одно мгновение лучники превратили Бортура в «дикобраза», выпустив ему в спину с десяток стрел. Отважный воин упал, сраженный неприятелем, и умер на поле брани, как полагается герою.

Тут же прилетели валькирии, собиравшиеся отнести Бортура в рай. Конечно, поднять его было непросто из-за огромного пуза, в которое легко помещался целый бочонок меда. Тем не менее, валькирии справились, хоть, признаться они хорошенько вспотели, пока летели на небеса, а одна даже негромко покряхтывала.

Крылатые красавицы оставили Бортура на облаках, показав тому, куда идти, а сами полетели за следующим викингом. Тот с трудом поднялся и пошел вперед, надеясь поскорее достигнуть ворот рая. Шагая к своей цели, Бортур вспоминал бой – ох и много бы он дал, чтобы вернуться обратно, да как следует наказать проклятых крыс с луками, которые подкрались сзади, вместо того что бы сражаться лицом к лицу!

Наконец Бортур подошел к огромным стенам, пройти за которые можно было только через массивные каменные ворота. На входе стояла валькирия, державшая в руке огромный боевой молот, и отличавшаяся от тех, которые приносят воинов на небо, отсутствием крыльев. Время от времени она била своим оружием по стене, вышибая самое настоящее золото! Бортур подошел к валькирии, валявшей дурака от скуки, и представился.

Страж священных ворот достала из кармана список достойных воинов и начала искать нужную строку. К счастью, Бортур действительно был приглашен в рай на ближайшую вечность. Перед тем как пройти через открывшиеся ворота, новый обитатель Вальгаллы поинтересовался, нельзя ли наказать подлых лучников? Валькирия сказала, что в принципе можно, если тот уверен в своем решении, и, разумеется, Бортур оживленно закивал.

Страж взмахнула молотом и, как следует, врезала викингу по башке! На мгновение Бортур перестал видеть и слышать, а потом снова открыл глаза, лежа на поле боя. Он встал, взял в руки молот, и направился к тем самым лучникам, которые его подстрелили. Бортур убил подлых крыс в праведном гневе – это было быстро и очень болезненно!

Наконец битва закончилась. Викинги победили врагов – оставалось только забрать сокровища, да отправляться домой. Бортур ходил туда-сюда и звал валькирий, вызывая смех у товарищей, однако священные создания почему-то не спешили забирать его обратно. Бравый викинг обещал им все сокровища мира, да только зачем крылатым девам эти побрякушки, когда у них есть золото Вальгаллы! Сколько там его уже наколотила та, стоящая у священных ворот…

Бортур был рад наказать собственных убийц, но никак не рассчитывал застрять в мире людей надолго. Теперь ему снова придется ждать смерти воина! Но в этом викингам всегда везет, можете быть уверены!

Провайдер
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