Сюжет Vegas Rush

О казино «Вегас Раш» ходили разные слухи. Одни говорили, что оно принадлежит крупному драгдилеру, другие утверждали, будто бы им владеет работорговец, а третьи и вовсе называли игорный дом собственностью русской мафии. Сколько правды в этих сплетнях – большой вопрос! Но в любом случае казино было, что надо. Сюда заходили сыграть и любители, и заядлые игроки.

Двери казино «Вегас Раш» открыты каждый день. Сыграть можно в любое время дня и ночи. В зале игорного дома посетителей ожидает множество развлечений: рулетка, покер, кости, блэкджек, автоматы и не только – это лишь вишенка на торте! А еще здесь часто проводятся турниры. Каждый год владелец игорного дома разыгрывает огромный алмаз. И Боб хотел его! То есть, ему был очень нужен камень, размером с кулак. Такой алмаз – это пропуск в другую жизнь, где есть место шикарной недвижимости, первым красавицам-моделям, элитарным клубам, роскошному отдыху за границей и прочим радостям жизни, о которых Бобу остается только мечтать.

Реально он располагал лишь местом клерка в одной компании, кредитом за машину и небольшой задолженностью за квартиру. Мечты Боба были куда приятнее фактического положения дел. Тем не менее, их можно было превратить в реальность с помощью алмаза, который в этом году снова мог заполучить очередной баловень судьбы. Боб был готов на все, лишь бы стать фаворитом леди Удачи.

В том самом турнире могли участвовать все любители сыграть в рулетку. Собственно, от них не требовалось много: приходишь к началу события, регистрируешься и начинаешь играть, а искусственный интеллект выбирает случайную ставку, и ее обладатель получает главный приз. Сначала Боб не верил в такие подарки – ему казалось, будто бы камни получают только «избранные», но, когда его выиграл мороженщик с соседней улицы, всем стало ясно, что разбогатеть может каждый.

Конечно, удачу следовало привлечь к своей скромной персоне, и только потом строить наполеоновские планы, потому как без ее величества Фортуны даже самые грандиозные начинания лишены всякого смысла. Боб прекрасно об этом знал и как следует подготовился к визиту в казино. Он отыскал на лужайке за городом четырехлистный клевер, потом купил подкову и золотую костяшку. Все это будущий победитель хотел взять с собой.

В день турнира Боб прибыл на регистрацию. На входе его проверила охрана: металлодетектор запищал, и местные церберы увидели подкову, которую тот достал из кармана. Пришлось оставить ее за порогом заведения. Наверняка охрана побоялась, что в пылу азарта Боб треснет кому-нибудь по голове и, чего доброго, убьет!

Очередной претендент на алмаз вошел в здание. Он сразу направился к рулетке. Бобу было ясно одно – чем больше ставок будет зарегистрировано на его имя, тем выше шансы заполучить главный приз. И вот турнир начался...

Эх, сколько же в этом году привалило участников! Все гости мечтали разбогатеть, если не за счет алмаза, то хотя бы благодаря ставкам. Но боб не боялся конкуренции. Он ставил равные шансы, чтобы не уходить в минус. Все же азартные игры иногда чреваты расходами, поэтому тратить деньги впустую совершенно ни к чему. Ему еще хотелось проверить в действии систему Мартингейла, но и ежу понятно, что за нее из казино могут попросту выкинуть за шкирку.

А вы готовы принять участие в турнире, организованном владельцем казино «Вегас Раш»? Испытайте удачу и пусть вам повезет забрать тот алмаз, а Боб... да и черт с ним, обойдется!