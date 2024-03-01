Wild Cash Dice
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Обзор Wild Cash Dice

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.12%
Max Win
Max Win: X9990
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Wild Cash Dice

Уоллес знал, что настоящий гений и изобретатель рано или поздно будет признан обществом. Правда, некоторые великие получали особый статус посмертно, и это несколько огорчало нашего друга. Ему очень хотелось признания еще при жизни, а самое главное – денег, которые подходили к своему логическому завершению. Жена Уоллеса как никто другой знала, насколько плачевны дела семейного бюджета. Супруга без устали «стонала» и просила любимого мужа устроиться на работу, но будущий великий изобретатель не мог все бросить! Он творил, чтобы купаться в лучах славы и деньгах…

Уоллес давно открыл в себе особые способности к изобретательству и инженерии – лет пять назад он собрал генератор квадратных мыльных пузырей, который должен был принести ему миллионы! Но, увы, вместо славы и денег ему достались лишь долги (на многие детали пришлось подзанять у приятелей), да порицание жены, которая только вздыхала и имела наглость называть гения придурком!

Генератор оказался невостребованным, увы. Впрочем, Уоллес понимал, что это только первый шаг к успеху, к тому же, его наверняка не поняли. Вот, когда он станет великим, тогда боссы крупных компаний встанут в очередь и будут на коленях умолять продать им генератор квадратных мыльных пузырей!

Ну, конечно, Уоллес создал и другие полезные вещи. Один только зонтик для рыб чего стоит! Многие думают, что он вовсе не нужен обитателям моря, однако это в корне неверно, можно сказать, конгениально! Как будто, эти великие «умы» не в курсе, что рыбы иногда высовываются из воды глотнуть немного свежего воздуха! Ну и как им быть в дождливую погоду? Сидеть под водой, да задыхаться? Уоллес прекрасно понимал, что так нельзя! А вот владельцы рыбных хозяйств почему-то обсмеяли непризнанного гения и признали его лишь идиотом…

Потом Уоллес изобрел пятую ногу для собаки. Лучшие друзья человека могут сломать или поранить одну лапу – и что им тогда делать, спрашивается? В таких ситуациях пятая нога для собаки просто бесценна! Благодаря этому приспособлению животное сможет жить полноценной жизнью: бегать, играть, гулять и заниматься другими вещами. Уоллес не мог понять только одного – почему владельцы ветеринарных клиник смеялись над ним, обзывая, прошу прощения, дебилом... врачи, умнейшие люди и должны все понимать, но нет – оказалось, они глупы, как дети малые.

Разумеется, непризнанный гений продолжал работать над новым изобретением, несмотря на причитания жены, пытавшейся отправить его в службу занятости. Уоллес создавал уникальную вещь, объединяющую любителей самых популярных азартных игр. За основу он взял классических одноруких бандитов, которые на самом деле являются отличными парнями, к тому же иногда до неприличия щедрыми.

К всеми любимому развлечению изобретатель добавил элементы игры в кости. Выглядело все это весьма неплохо! Наконец Уоллес закончил работу и приступил к презентации своего аппарата. Удивительно, но владельцы казино оказались самыми разумными, грамотными и трезво мыслящими людьми – они все как один признали в нашем герое гения! Аппарат Уоллеса пошел нарасхват… кстати, он есть и в нашем казино – сыграйте прямо сейчас и пусть вам повезет разбогатеть в один миг, так же, как и упорному изобретателю, который добился признания!

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