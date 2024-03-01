Сюжет Wild Woof

В город Песевилль доставили самые большие самородки на Диком Западе! Конечно, мэр прекрасно понимал – найдется множество любителей легкой наживы! Самородки было решено положить в сейф, который потом доставили в хранилище. В качестве охраны мэр выбрал лучших стрелков, способных попасть белке в глаз с пятисот шагов. Оставалось только подождать три дня, а потом золотодобывающая компания заберет самородки и заодно щедро отблагодарит отца города за обеспеченную безопасность.

Мэр рассчитывал на успешное завершение дела. Еще бы, ведь он не знал, что банда Безумного Сэма прознала о самородках! Хитрый Том, который великолепно стрелял из лука, заглянул в бар и краем уха подслушал интересный разговор. Намотав услышанное на усы, он вернулся к своим и рассказал интересную новость. Естественно, Безумный Сэм, стрелявший из своих револьверов как сумасшедший, загорелся идеей украсть золото!

Главарь шайки созвал остальных, чтобы разработать хитрый план. Впрочем, красавица Молли умом особо не блистала, и никто не ждал от нее каких-то интересных идей. Толстому Джеку тоже было все равно, куда бросать динамит, лишь бы рвануло посильнее!

Следующей ночью банда в полном составе разглядывала хранилище из окна дома, стоящего напротив. Безумный Сэм отправил Молли отвлечь охрану – с этой задачей она справлялась прекрасно!

Пока красавица любезничала со стрелками у входа, Хитрый Том бесшумно убрал остальных, дежуривших по периметру, а потом и тех двоих. Он справился на отлично, хоть его стрела едва не угодила в голову красавице Молли.

Толстый Джек и Безумный Сэм спрятали трупы, пока никто не видит. Они обыскали охрану, надеясь найти ключи от хранилища, но, увы, по всей видимости, мэр хранил их у себя. К счастью, Толстый Джек всегда носил с собой запас динамита. Взорвать дверь оказалась проще простого, но, несомненно, все вокруг услышали взрыв! Не мешкая, банда вынесла сейф и погрузила в повозку, которую где-то раздобыл Хитрый Том.

Как бы они не торопились, им все равно не удалось уйти не замеченными! Шериф и его помощники открыли огонь по повозке, приказывая остановиться, однако вместо этого Хитрый Том лишь угостил лошадей кнутом, и те понеслись прочь из города! Тем временем, Безумный Сэм выхватил револьверы и начал стрелять, так быстро, как только мог.

Повозка выехала из города и скрылась в неизвестном направлении. Когда мэр узнал о произошедшем, то пришел в ярость! Отец города вызвал к себе шерифа Вуфа и спустил с него три шкуры, так что тому лишь оставалось вилять хвостом, опустив голову, и тихонечко поскуливать. В конце концов мэр пообещал лишить его значка, если тот не вернет украденный сейф.

Награда за головы членов банды Безумного Сэма выросла до небес! По всему Песевиллю расклеили плакаты, на которых были изображены физиономии дерзких преступников, укравших золотые самородки.

Конечно, шериф Вуф мог надеяться на помощь общественности, однако в этом случае судьба его значка оказалась бы под большим вопросом. Он решил взять дело в свои руки. Шериф проверил пистолет, прихватил с собой пару обойм и отправился по следам повозки, укатившей из города. Помогите слуге закона восстановить справедливость и наказать злодеев!