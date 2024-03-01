Сюжет Woodlanders

Давным-давно жили крылатые эльфы и обычные. Первые ничем не отличались от последних, за исключением возможности летать, как птицы. Впрочем, подниматься в воздух могли не все эльфы, а лишь те, которые хоть немного следили за своей фигурой. Если живот отдельно взятого жителя королевства вырастал до слишком уж выдающихся размеров, то и крылья становились бесполезными.

Король Филиэль Громадный, который правил эльфами более полувека, заслужил свое прозвище совсем не просто так – его величество гораздо более тянуло к столу, чем в небесную высь. В конце концов над ним начали потешаться. Разумеется, за глаза и шепотом! Правда, король все равно узнал, что весь двор уже давно судачит о повелителе, разучившимся летать. И эта была чистая правда, потому что оторвать от земли Филиэля Громадного не могли даже самые могучие крылья…

Король решительно отказывался соблюдать диету! Более того, он приказал дворцовому лекарю ампутировать проклятые крылья, являвшиеся причиной всеобщих насмешек. А после Филиэль Громадный потребовал, чтобы остальные подданные последовали его примеру.

Одни эльфы отказались от крыльев ради лояльности к королю. Другие, наоборот, посчитали того сумасбродным гением и отказались лишать себя дара богов. Филиэль Громадный решил заставить непокорных подданных избавиться от крыльев. Ну а те защищались до последнего – так началась Великая эльфийская война, которая длилась почти пятьдесят лет…

Лояльных королю становилось все больше, а число «крылатых» уменьшалось с каждым днем. В итоге эльфы, которые отказались исполнять указ Филиэля Громадного, были вынуждены уйти к людям. Они покинули королевство, поклявшись больше никогда не возвращаться.

Добравшись до ближайшей деревеньки, изгнанники сошлись с людьми, которые приняли их на редкость дружелюбно. Правда, взгляды местного лорда относительно пришлых были несколько иными: он захотел поймать так называемых «ангелов» и заставить исполнять желания. Эльфам пришлось покинуть поселение людей – они ушли в леса, надеясь спокойно зажить хотя бы в безлюдной чаще.

Конечно, солдаты лорда достали «ангелов» и там. Тогда эльфы отправились в самую глушь, где никогда не было никого, кроме диких зверей. Лорд побоялся совать нос в первозданный лес – кто его знает, какие чудовища обитают там, куда не ступала нога человека…

Ангелами эльфов прозвали не только за пару крыльев, торчащих за спиной. Каждый из них немного владел магией, которая помогала делать самые простые дела: разжечь костер, вылечить скот, вызвать дождь или наоборот заставить солнце светить и другие мелочи. Естественно, люди распустили слух о том, что «ангелы» могут гораздо больше!

С тех пор многие смельчаки пытались найти Вудландию – страну, которую эльфы основали в первобытном лесу. «Ангелы» зажили в относительном спокойствии и решили больше никогда не выходить из леса. Впрочем, это не означало, что люди не попытаются их побеспокоить… главное взять с собой флейту и сыграть в сердце леса какую-нибудь приятную мелодию – эльфы очень любят красивую музыку!

Возможно, вы тоже готовы рискнуть? В таком случае отправляйтесь в первозданную чащу и попробуйте найти Вудландию, в которой до сих пор живут крылатые эльфы. Кто знает, вдруг они и вправду исполнят ваши желания или подарят какое-нибудь сокровище!