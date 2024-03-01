Сюжет 4 Fantastic Fish Gigablox

Эрик обожал ловить рыбу! Любитель поохотиться за дарами моря заплывал подальше на своей яхте и забрасывал удочку. Он мог часами сидеть, глядя на водную гладь. Впрочем, обычно ему чаще приходилось смотреть на поплавок, который время от времени дергался, сигналя о том, что очередная рыбешка попалась на крючок.

Эрик покупал лучшие снасти и наживку, поэтому никогда не приезжал домой без улова. Ну, может быть, пару раз он и вернулся совершенно пустой, однако это лишь исключение, которое только подтверждает известное правило!

И вот наступило очередное субботнее утро. Эрик поплыл в море на своей яхте, намереваясь расслабиться, сидя с удочкой. Но, конечно, ему было не до релакса, потому что клевало сегодня просто на ура! Рыбак доставал добычу одну за другой, удивляясь тому, какой удачный выдался денек.

Вдруг Эрик достал синего лосося! Вроде бы такой рыбы в этих водах не водилось, но всякое бывает – может, стая проплывала мимо, а один отстал от своих... в любом случае, теперь ему полагается отдельная посудина. Закинув удочку еще раз, Эрик ожидал, что теперь у него, наконец, будет возможность передохнуть, да не тут-то было – поплавок снова задергался! Не в меру удачливый рыбак вытащил небольшую рыбу меч размером с локоть, отличавшуюся от своих собратьев зеленым цветом. Еще одна странная добыча отправилась в ту же посудину, где уже плавал синий лосось.

Рыбалка продолжалась, обещая быть весьма фееричной! Эрик достал из воды маленькую рыбу-молот – акула дружелюбно улыбалась, несмотря на крючок, застрявший в челюсти, и, казалось, не хотела ни на кого нападать. Следующим на приманку попался золотой ерш, который был не менее приветлив. Мало того, он еще и заговорил, когда все четыре странные рыбы оказались в одной посудине! А тут еще и голова огромного спрута показалась из воды, правда, она тотчас исчезла, так и не объяснив, за каким, собственно, Посейдоном, вылезала на свет божий.

Эрик едва удочку в воду не уронил, обалдев от происходящего: с одной стороны рыба предлагает выполнить четыре желания и отпустить всю компанию, с другой – огромное чудовище тактично намекает, что оно здесь рядом, если что... В общем, он согласился. Сначала шутки ради Эрик попросил сделать пролетавшего мимо альбатроса говорящим, и тот, громко крякнув, послал его по матушке! Рыбак обомлел и крепко призадумался над оставшимися желаниями, жалея о том, что потратил первое на полную ерунду...

Как следует поразмыслив, Эрик попросил новый дом, миллиард долларов на банковский счет (естественно, после уплаты налогов) и красавицу жену, которая могла бы заткнуть за пояс моделей, появляющихся на обложках глянцевых журналов.

Рыбы пообещали исполнить все в лучшем виде и потребовали отпустить их, а не то приятель, бултыхающийся за бортом, перевернет яхту! В подтверждение этих слов судно несколько раз качнулось туда-сюда. Между тем Эрику на телефон пришло сообщение от банка, в котором была указана сумма, поступившая на счет. Увидев впечатляющую цифру, он поскорее отпустил рыб в море и отдал швартовы.

Дома... в новом особняке Эрика ждала настоящая красавица, бросившаяся ему на шею. Он жалел лишь об одном – о первом желании, благодаря которому теперь появился единственный в мире альбатрос, говорящий словно человек и далеко не самые приятные слова! А ведь можно было бы что-нибудь нужное попросить!