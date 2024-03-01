Сюжет Book of Fortune

Волшебник Глумус рвал на себе волосы от негодования! Его можно понять – день не задался с самого утра, когда он встал с кровати и, наступив на кота, едва не упал! Потом хозяин замка пошел на кухню, где едва не поскользнулся в луже супа, пролитого кухаркой – хорошо успел ухватиться рукой за дверь.

Когда подали завтрак, Глумус сел за стол со своей любимой женой. Перед тем начать есть, супруг потянулся было к своей второй половинке, чтобы поцеловать, и случайно зацепил скатерть, которую потянул следом за собой. Через мгновение чашки, столовые приборы и тарелки полетели на пол! Конечно, все разбилось в дребезги, а завтрак достался котику. Кстати, пушистый любимец семьи был вполне доволен, расценивая такой подарок судьбы как должную компенсацию за отдавленный хвост.

После завтрака к Глумусу подошел приказчик и сунул под нос документы на денежное довольствие работникам замка. Волшебник поставил автограф и случайно добавил лишний ноль, вызвав у слуги бурю восторга. Надо сказать, что после этого расходы на содержание черни увеличились в десять раз! Впрочем, говорить об этом приказчик не решился, то ли из скромности, то ли из хитрости, и побежал к казначею. Как же были рады остальные слуги! И как расстроился Глумус, когда на балансе осталось гораздо меньше, чем он ожидал...

Во время обеда хозяин замка подавился. Одни слуги хлопали его по спине, другие – просто так, стоя рядом и оказывая, таким образом, моральную поддержку. К счастью, волшебник откашлялся, выплюнув косточку. Глумус проклял костлявую рыбу и зарекся есть ее когда-либо в будущем.

После обеда волшебник отправился в астральную башню, собираясь немного поработать: сочинить пару заклинаний, сварить зелье – в общем, провести время с пользой для профессионального развития! Сначала он решил приготовить эликсир, который мог дать молодецкую силу на любовном ложе даже глубокому старцу.

К сожалению, Глумус сильно чихнул в самый неподходящий момент! Он выронил реторту, которая полетела на пол и, конечно же, разбилась. Волшебник остался без «сладенького» на ночь, равно как и его любимая супруга. Ох, как же она будет недовольна, когда узнает, каким растяпой оказался ее благоверный!

Выругавшись от души, Глумус приступил к занятиям магией. Для проведения опыта ему потребовался кролик, в которого волшебник рассчитывал превратить таракана – усач выполз из норы в самое подходящее время! Сложив пальцы для магического пасса, Глумус икнул, да так громко, что его, наверняка, услышали на первом этаже замка! Мизинец волшебника соскочил со своей позиции, изменив свойства магического заряда, полетевшего в таракана, и тот превратился в тигра!

Волшебник еле унес ноги из башни и едва успел закрыть за собой дверь, в которую ломился огромный зверь, желающий полакомиться человечиной. Слуги позвали ловчих, и злобного хищника благополучно усыпили.

Глумус тем временем сидел за столом, раздумывая над цепью досадных событий, произошедших сегодня. Барабаня пальцами по магическому свитку, он пришел к логичному выводу: если удача покинула тебя, то нужно вернуть ее как можно скорее!

Будучи волшебником, он приступил к созданию особой книги. Через три недели упорной работы артефакт был готов! Книга удачи буквально приковывала Фортуну к любому, кто прочитает хотя бы пару строк с любой страницы. Откройте ее прямо сейчас и пусть вам повезет!