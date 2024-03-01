Сюжет Book of Loki – Master of Illusions

В Мидгарде существовало мало таких воинов, как Вуртур, который с раннего детства показал всем, что он благословлен Одином на ратные подвиги! Только повитуха приняла младенца, вышедшего из чрева матери, как новорожденный двинул ногой сломал ей челюсть. А кормилице, которую его матушка позвала на время своей болезни, так и вовсе оторвал грудь! К счастью, ее вовремя подобрали и пришили обратно. Правда, другие женщины с тех пор зареклись помогать матери Вуртура кормить сынишку, который будучи крохотным ребенком уже мог сравниться по силе с троллем.

Когда Вуртур подрос, его вместе с остальными юношами отправили учиться азам военного ремесла. Опытные воины удивлялись успехам парня, который мог легко побороть трех медведей! А еще он прекрасно управлялся с боевым топором – в бою оружие становилось продолжением его рук, неся смерть направо и налево.

Вскоре юноша начал охотиться с остальными. Будучи очень сильным воином, он часто провоцировал зверей на сражение в рукопашную – для него разорвать злобную слюнявую пасть какого-нибудь медведя было чем-то вроде развлечения! Вуртур не проиграл ни одного боя – в самом худшем случае могучий воин отделывался царапинами...

Позже Вуртур побывал в двух завоевательных походах. Викинги спускались с гор в равнинные земли, чтобы поживиться добром никчемных людишек, которые едва способны держать в руках меч. Разумеется, оба набега закончились для викингов самым лучшим образом, тем более, один Вуртур стоил едва ли не половины остальной армии сынов севера!

По возвращении домой могучий герой не собирался просиживать годами за городскими стенами, ожидая, когда придет время следующего похода. Он отправился в горы, сражаться с троллями и кланами снежных людей, у которых в пещерах хранились горы золота. Не прошло и года, как Вуртур вернулся обратно, притащив на себе три мешка драгоценных камней. Решив отметить свой успех, он отправился в таверну выпить меда и пива. Там-то великий воин и услышал легенду о книге Локи, в которую бог коварства и обмана записал часть своих знаний. Говорят, волшебный фолиант лежит в древнем храме, который находится высоко в горах. Проход к этому месту охраняет гигантский змей, изрыгающий потоки смертельного яда, и орел, который клюет смертных, будто они не люди, а какие-нибудь черви, копошащиеся в земле!

Конечно, Вуртур не мог упустить такой вызов. Великий воин и охотник, способный задушить тролля одной рукой просто обязан сразиться в ужасными монстрами! Кроме того, Вуртур решил уничтожить книгу Локи, которая называлась «Мастер иллюзий», когда представил, что произойдет, если знания бога лжи и обмана попадут в плохие руки! Весь порядок вещей может пойти прахом... кто знает, может быть, проклятый подлец захватит весь мир, поработит викингов и отдаст их крысам с равнин, которые обязательно присягнут ему на верность.

На следующий день Вуртур протрезвел и стал собираться в путь. Его ждала дальняя дорога, наполненная опасностями и приключениями. Конечно, Вуртур невероятно силен и могуч, но в таком путешествии даже ему не помешает надежный помощник. Вы можете отправиться в странствия вместе с грозным викингом прямо сейчас и вернуться настоящим богачом!