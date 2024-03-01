Сюжет Catch and Snatch

Любой полицейский в нашем городе знает о банде «Быстрая четверка», от рук которой пострадали владельцы ювелирных магазинов, мастерские, частные лица и представители криминального мира, лишившиеся своего добра. Последние к копам не обращались, однако подобные слухи расходятся по земле со скоростью пули, если в них есть хоть частица правды. И вот «Быстрая четверка» снова обчистила салон ювелирных украшений и как раз в тот самый день, когда поставщик доставил новую партию дорогущих алмазных подвесок – бандиты словно знали, когда вломиться, в какой день и в котором часу!

На камеры попал крепкий мужчина, действовавший как настоящий грабитель, который не первый год отнимает у людей все нажитое непосильным трудом. Вместе с ним были две дамы. Все бандиты носили маски, и никогда не показывали своих лиц во время «работы», однако полиции удалось составить их фотороботы. Копы включили связи, сопоставили факты, улики и пришли к определенным выводам...

Тот крепыш, стреляющий по-македонски, никто иной как Джон Стью, у которого за плечами в общей сложности десять лет, проведенных за решеткой. Владеет оружием на уровне «профи». Специализируется на грабежах. В юности пробовал заниматься мошенничеством, но оказался недостаточно хитер для подобных преступлений и получил первый срок. Полиция понятия не имела, где теперь искать этого малого, чтобы призвать к ответу по всей строгости закона...

Дамочками, сопровождавшими крепыша, скорее всего, были Линда Финч и Лора Тинер. Они обе неплохо стреляли и действовали очень нагло. Если Джону всегда доставалась роль ударной силы, то им, порой, приходилось заниматься разведкой. Они заявлялись сразу обе или поочередно и вынюхивали все, что требовалось. Мастерицы поболтать могли выведать любую информацию даже у мертвого! А живые тем более охотно шли с ними на контакт. Обычно дамочки приходили вынюхивать по наводке Барри.

У «Быстрой четверки» был весьма недурственный мозг. Бухгалтер по имени Барри, который работал в известном банке на хорошей должности, но уволенный за растрату, встал на скользкую дорожку криминала. Сам он, конечно, никогда не участвовал в ограблениях. Нет, Барри определенно невозможно представить стреляющим из револьвера и угрожающего простым людям всадить им пулю в лоб, если те сейчас же не отдадут кассу или «брюлики». Он решает организационные вопросы. Барри находит объект, получает о нем максимум информации, анализирует, а потом спускает своих псов, которые берут кассу и исчезают в тумане. Все они умеют водить машину как полагается, поэтому еще один помощник им не нужен.

За «Быстрой четверкой» накопилось весьма приличное количество грешков. С каждым месяцем их становится все больше, поэтому нет ничего удивительного в том, что Департамент полиции в нашем городе объявил щедрую награду за любую информацию о грабителях или их возможном местонахождении. Возможно, вы располагаете данными, за которые копы готовы продать душу и отказаться от пончиков? А если нет, то узнайте о «Быстрой четверке» как можно больше прямо сейчас! Ну и поделитесь своими знаниями с полицией – это отличная возможность хорошо заработать, сделав доброе дело! Ей-богу с обнаглевшими грабителями уже давно пора что-то делать...