Celtic Goddess
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Обзор Celtic Goddess

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Celtic Goddess

С некоторых пор Дрейк увлекался оккультизмом. Обычная магия его не особенно интересовала – ему гораздо больше нравилось призывать разных существ. Он начинал свою оккультную работу с безобидных созданий, вроде гномов и домовых, правда, ребятами они были простоватыми – ни тебе золотых гор, ни тайных знаний, только еды подавай, да пива наливай побольше! Между тем сила Дрейка росла и вскоре ему удалось призвать в наш мир ангела, который настоятельно советовал завязывать с колдовством – не то после смерти попадет в ад и там дьявол насыплет ему жареных гвоздей в исподнее. Разумеется, пытливый ум не внял слуге господа.

Дрейк вызвал черта, надеясь разузнать, где хранится клад. Хоть какой-нибудь, пусть даже самый скромный, впрочем, и такого бы многим хватило на всю жизнь. Конечно, оккультные науки – это хорошо, но кушать хочется все равно, будь ты хоть трижды маг и чародей. К тому же Дрейку надо было понемногу ухаживать за своей подругой Элли и как-то оплачивать различные расходы, которых в его жизни пруд-пруди!

Черт оказался свой в доску парень. Обитатель преисподней каждую ночь приходил к призывателю и вел с ним душевные беседы о тайных знаниях, о демонах, ангелах, магии, но ни в коем случае не о деньгах, считая звонкую монету пылью и тленом, который вообще не заслуживает внимания. Признаться, Дрейка очень удивило такое отношение к деньгам, о чем он, не стесняясь, заявил черту. Тот лишь пожал плечами, разведя когтистыми руками, мол, как уж есть, ведь это чистая правда. Впрочем, рогатый подсказал, кого можно вызвать ради богатства – могущественную кельтскую богиню Айне! Она властвовала над любовью, весной, светом и, конечно же, золотом. Приспешник дьявола вкратце описал Дрейку ритуал, а затем продолжил рассуждать о тонких материях, и о том, как его повелителя совершенно незаслуженно изгнали с небес. Позже рогатый провалился обратно в пекло, а Дрейк остался терзаться в раздумьях.

Накопав как можно больше информации о кельтской богине, он пришел к выводу – черт не соврал. Тем не менее, без подвоха не обошлось: Айне терпеть не могла мужчин, которые не понимают глубокого смысла любви. Однажды богиня откусила ухо некоему Айлиллу Ауллу за его отношение к женщинам исключительно как к объекту для удовлетворения похоти – этот парень носил титул короля, и последствия поступка богини оказались для него весьма плачевными! А согласно традициям Ирландии, у повелителя не должно быть никаких дефектов внешности. Айллилл Аулл утратил свой авторитет и обзавелся досадным прозвищем – с тех пор его стали звать «Безухий».

Дрейк подумал, что Айне – та еще стерва! Он, кстати, полностью разделял взгляды давно почившего короля, считая любовь совершенной глупостью, а женщину – лишь помощницей в удовлетворении естественной потребности. Дрейк ни в коем случае не хотел рисковать, а то кто его знает, не захочет ли Айне откусить что-нибудь и ему!

Оккультист предложил своей подруге Элли поучаствовать в вызове кельтской богине, а сам хотел спрятаться до того, как та явится в наш мир. Подруге Дрейка оставалось лишь попросить котелок золота – по-крайней мере, черт говорил, что она может преподнести такой дар тому, кто ей понравится.

На следующий день парочка отправилась к каменным монументам, стоявшим среди прудов, в которых, по слухам, содержалась древняя магия. Это просто идеальное место для призыва кельтской богини. Посмотрим, получится ли у них вызвать саму Айне!

Провайдер
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