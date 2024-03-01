Сюжет Cosmic Gems

Археологи раскопали пирамиду фараона Неджеба II, в которой обнаружили реликтовый папирус, содержащий бесценную информацию об основах мироздания! Ученые со всего мира занимались расшифровкой бесценных записей. Спустя год упорной работы, лучшие умы планеты, наконец, перевели написанное древними египтянами…

Изначально во Вселенной была лишь пустота. Создатель осмотрелся вокруг и понял, что как-то здесь темно, скучно, одиноко – неплохо бы привнести некоторое разнообразие в унылый мир абсолютного вакуума! Так появилось солнце. Благодаря центру яркому светилу на просторах Вселенной стало намного уютнее, правда, все еще пустовато.

Создатель сделал пару магических пассов, и вокруг солнца завертелись гигантские драгоценные камни размером с планету. Рубины, сапфиры, бирюза и другие идеально ограненные шедевры ювелирного искусства летали по своим орбитам, образуя подобие планетарной системы. Получился восхитительный космический пейзаж!

Создатель решил добавить на каждую «планету» немного жизни. Увы, самые разные организмы никак не могли прижиться на гигантских драгоценных камнях. Создателю пришлось убрать свои шедевры в соседнюю галактику, чтобы не мешались под рукой.

Вместо камней появились планеты: Марс, Сатурн, Юпитер и другие. Особенно располагающей для появления жизни была Земля. Конечно, Создатель экспериментировал, но в итоге выбор пал именно на нее. Так на Земле образовалась жизнь… а дальше, всем известно, как развивались события. Ну, если кто не знает, то на эту тему написано множество книг, научных трудов и самых разных трактатов.

Наши современники буквально загорелись идеей найти огромные космические камни! Конечно, никто в них особенно не верил, пока астрономы совместно с физиками не сделали сенсационное заявление: благодаря телескопу, позволяющему анализировать гамма-спектр, были обнаружены необычные следы, ведущие в другую галактику. Ученые проанализировали их и пришли к выводу: по ним вполне реально отыскать те самые камни! Каждый из них стоит целое состояние, поэтому найти инвесторов, которые готовы организовать поиски, оказалось очень просто.

Совместными усилиями сильных мира сего ученые разработали уникальный космический корабль, оснащенный двигателями, развивающими сверхсветовую скорость. Осталось только найти людей, которые готовы принять участие в поиске космических камней. Безусловно, экспедиция может быть очень непростой и даже опасной, но это тот самый случай, когда риск более чем оправдан!

Участникам необходимо пройти тестирование и курс специальной подготовки. Кроме того, им предстоят обязательные тесты для оценки уровня интеллектуального развития. Далее проводится техническая подготовка, в ходе которой они получат специальные знания для выполнения профессиональных задач – астронавтам придется и поработать, а не просто высматривать драгоценные камни в иллюминаторы.

Если все вышеперечисленное не пугает вас, то в таком случае добро пожаловать в команду межгалактического корабля! Каждого участника экспедиции ожидает солидное вознаграждение… можете быть уверены в том, что заработанных денег вам хватит до конца ваших дней.