Сюжет Double Diamonds 50

Ныне покойный Смит был на редкость въедливым старикашкой, который просто терпеть не мог своих родственников! Близкие платили ему той же монетой, считая дядюшку человеком, как минимум странным, и называли его не иначе как скрягой, старым сквалыгой и вредным сморчком. В общем, на похоронах родня искренне плакала, заливая гроб с телом покойного слезами радости – все дело в том, что Смит оставил неплохое наследство!

При жизни дядюшку Смита редко навещали, однако на оглашение завещания явились все, в том числе и пара троюродных племянников, которым не полагалось вообще ничего, кроме фиги с маслом. Разумеется, душеприказчик исполнил волю покойного и вручил обоим лоботрясам то, что им завещал его клиент. Надо сказать, они были удивлены, да чего уж там, раздосадованы, а дядюшка Смит, наверняка, хихикал, наблюдая за происходящим, сидя на облачке. Впрочем, родня, скорее, видела его в котле, окруженном десятком чертей, но правду о его посмертной участи мы, пожалуй, не узнаем, поэтому вернемся-ка лучше к завещанию, тем более, тут и началось все самое интересное!

Внезапно выяснилось, что дядюшка оставил великолепное наследство: пятьдесят алмазов с великолепной огранкой, которые стоили целое состояние! Правда, стать обладателями сказочного богатства могли лишь те родственники, которые найдут бесценные камни. Смит оставил наследникам только одна указание: искать наследство нужно в его владениях. Дядюшке принадлежал фруктовый сад, ферма и винодельня. Родственникам покойного ничего не оставалось, кроме как обыскать их все!

Что тут началось... Едва душеприказчик огласил завещание, родня покойного Смита ломанулась на поиски пятидесяти алмазов. Родственники буквально дрались между собой за право обыскать каждый клочок земли во владениях дядюшки! Особенно весело было на свиноферме, когда наследники, одержимые жаждой наживы, по несколько раз перерыли каждую кучу навоза. Кто-то даже предложил заглянуть в поросят, но остальные не прониклись одиозной идеей – хрюкающие мешки сала казались весьма сомнительным хранилищем для пятидесяти алмазов, хотя, кто знает, что могло прийти в голову старому придурку, мир его праху...

Винодельню тоже обыскали. Разумеется, безуспешно, хотя перерыли все! Конечно же, посмотрели в бутылках, в бочках и даже осушили их, надеясь обнаружить на дне огромные алмазы, однако единственное, что они нашли искатели – склонность к алкоголизму, дремавшую в них долгие годы.

Родственники толпой ринулись в сад и начали обыскивать все, что только возможно. Увы, поиски снова оказались безрезультатными! Хорошо, кто-то заметил дупло в одной из самых больших яблонь, которая выросла почти до третьего этажа...

Недолго думая, родственники спилили великолепное дерево. В дупле они обнаружили кейс, наполненный бриллиантами. Как и обещал Смит в своем завещании, их было ровно пятьдесят – сверкающие алмазы выглядели как на картинках!

Поскольку камни нашли все вместе, наследство пришлось делить поровну. Видимо, дядюшка Смит, зная своих родственников, предполагал, как все будет после его смерти, и решил в очередной раз пошутить и посмеяться над родней себе на потеху. Впрочем, все его близкие стали богатыми. Возможно, вам повезет, и у вас будет еще больше денег, чем у наследников хитрого старика!