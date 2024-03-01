Сюжет Dragon and Phoenix

Далеко-далеко на юге Поднебесной находилась провинция Кулинь. Однажды туда прилетел огромный феникс, который потребовал, чтобы наместник оставил свой замок и убирался подобру-поздорову. Разумеется, тот отказался, к тому же сделал это в очень категоричной форме, обозвав волшебную птицу огненной курицей. Выразив свое негодование, наместник обратился к советнику по имению Сюоку, чтобы уточнить, не ляпнул ли он чего лишнего...

Между тем феникс летал там и тут, склевывая людей, словно они были червями. Сюоку посоветовал наместнику отправить лучших воинов убить волшебную птицу, потому как ведет она себя непозволительно дерзко и сеет кругом один лишь хаос. Сказано – сделано! Отряд лучших воинов, служивших наместнику, отправился убивать огненную птицу. Каждый раз, когда мечники и копейщики, сражали монстра, он снова возрождался из пепла, склевывая очередного человека. В итоге наместник лишился лучших воинов, а разозленный феникс полетел во дворец с твердым намерением узурпировать власть.

Первым делом птица сожрала наместника провинции Кулинь, который стоял на балконе и наслаждался вечерним закатом. Советник Сюоку, понимая, что дело плохо, сбежал из дворца и скрылся в городе. Феникс тем временем захватил дворец и объявил себя наместником, оставив людям простой выбор: присягнуть ему на верность или умереть. Невесть откуда взявшегося монстра единогласно признали повелителем...

Феникс требовал подношений: драгоценных камней и невинных дев, которых в провинции Кулинь и так-то было не сыскать днем с огнем, а теперь они вообще превратились в реликт. Советник Сюоку тем временем наблюдал за происходящим в провинции, пытаясь придумать, как вернуть старый порядок вещей. Целыми днями он просиживал в Великой библиотеке, черпая из книг мудрость, которая поможет свергнуть узурпатора и утопить в бурных водах Хуанхэ.

Когда Сюоку перерыл половину библиотеки, ему на глаза попался свиток вызова водяного дракона – неизвестный автор писал о возможности заключить союз с могущественным существом и заручиться его поддержкой. Советник изучил ритуал вызова и поспешил на берег Хуанхэ, намереваясь поскорее применить свои знания в деле.

Сюоку прочитал заклинание, и река забурлила! Из воды поднялся огромный дракон, который приказал смертному быстрее рассказать, чего ему надо, или убираться, куда подальше. Советник объяснил, что сейчас происходит в провинции Кулинь и попросил помощи, мол, нехорошо, когда птица правит людьми!

Водяной дракон согласился избавить людей от напасти. Могущественно создание полетело во дворец и вызвало феникса на бой – началась самая настоящая феерия! Дракон казался сильнее, но его враг постоянно возрождался. Наконец, создание водной стихии догадалось залить отрыжкой очередную кучку пепла, которая появилась после смерти феникса. Огненному чудовищу хватило сил еще на одно возрождение, а потом ему настал конец!

Водяной дракон приказал убрать пепел и прикопать у отхожей ямы. Не успели люди обрадоваться, как победитель феникса уселся на трон и заявил, что теперь он правит жителями Кулинь. Советник Сюоку недоуменно смотрел на него, не понимая, какая муха укусила водяного дракона, а тот лишь довольно скалился и говорил, мол, кем ты себя возомнил, какой из тебя союзник, вы тут все – еда и не более!