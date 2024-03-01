Сюжет Dreams of Fortune

Робин нес на своих плечах нелегкий крест пастуха. Каждый день ему приходилось выгонять овец на пастбище, а потом он ложился под деревом и засыпал. Робину нравилась непыльная работенка. Правда, денег она приносила с гулькин клюв, но что ж поделать – везде есть свои недостатки! Конечно, наш герой не любил работать, зато он просто обожал мечтать о богатстве. Да что там, оно даже снилось ему, причем едва ли не каждый день. Часто грезы повторялись...

Робин очень любил сон, в котором он стоит на зеленом лугу, залитом солнечным светом. Навстречу ему бежит кудрявая белая овца, которая громко и радостно блеет, увидев своего любимого пастуха! Она начинает бить передними ногами по земле, а из-под ее копыт вылетает золото, а Робин падает на колени и собирает монеты, набивая карманы, пока из них не начинают высыпаться деньги! Пастух громко кричит и плачет от счастья, понимая, что теперь ему больше никогда не придется работать... а потом просыпается. Пробудившийся Робин оглядывается, пересчитывает овец, вздыхает и снова укладывается спать.

Частенько Морфей дарит ему еще один чудесный сон – на этот раз с участием волшебной феи! Робин сидит под деревом и ковыряет в носу, ожидая наступления вечера и внезапного появления богатства (надежда умирает последней). И тут из неоткуда появляется обнаженная фея, которой просто до смерти хочется крепкого мужского плеча! Она накидывается на обалдевшего пастуха и вступает с ним в соитие. А после фея дарит мужчине своей мечты волшебную палочку. Заполучив могущественный артефакт, Робин начинает колдовать, создавая десятки мешочков с золотыми монетами, а затем и сотни, а может даже тысячи!

Мечтателя, желавшего разбогатеть на пустом месте, очень будоражил один странный сон. Когда Робин видел его, ему казалось, что начинается жуткий ночной кошмар! Он стоял один посреди огромного поля, оглядываясь во мраке ночи. С неба шел дождь, тут и там блеяли овцы, и среди их криков слышался зловещий шепот, призывающий идти на свет. Робин оглядывался и видел далеко впереди сарай. В слуховом окошке горел свет – очевидно, голос звал его именно туда. Между тем дождь шел все сильнее. Промокнув до нитки, Робин шел вперед, надеясь, что кошмар прекратится. Блеяние овец, доносившееся из темноты, казалось ему просто невыносимым! И вот он добирался до сарая, открывал двери и видел кучи золота, лежащие в свежем дымящемся навозе. Забыв о санитарных правилах и отвергнув элементарную брезгливость, Робин загребал монеты вместе с вонючей жижей, набивая карманы настолько, насколько мог. В конце концов запах навоза становился просто невыносимым и начинал разъедать глаза – в этом самом месте богач просыпался. Он сидел под деревом, как ни в чем ни бывало. В одном кармане Робина лежал медный шиллинг (больше у него обычно и не водилось), в другом не было вообще ничего, кроме дырки, в которую пролезали три пальца.

Когда день подходил к концу, пастух забирал отару домой и шел пить дешевое пиво в ближайшую таверну. Потом Робин снова ложился спать, мечтая о богатстве: золоте, алмазах, бриллиантах или хотя бы кошельке серебра. Где уж тут зарабатывать злато-серебро, когда долг обязывает дрыхнуть целыми днями...