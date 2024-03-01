Сюжет Elements: the Awakening

Король Ублюдвиг XIII отдал душу богам! У почившего правителя осталось несколько детей, которые имели права на трон Тириландии. Как говорится, завертелось! Принцесса Витольда попыталась отравить своего брата Гамлета, а тот в свою очередь – сестру Вильгельмину, а та... началась бесконечная череда дворцовых интриг наследников, стремившихся избавиться от близких родственников быстро и безболезненно. Впрочем, последнее, пожалуй, не обязательно!

В интриги и дрязги вписались все дети ныне покойного Ублюдвига XIII, кроме принца Густава, который вместо борьбы за трон предпочитал уединение в библиотеке. Братья и сестры удивленно смотрели на книжного червя, словно тот был умалишенным.

Правда, придворный волшебник Магнус думал иначе – он-то прекрасно знал истинную причину уединения Густава в царстве книг! По какой-то странной причине ни один из отпрысков Ублюдвига не задумался о том, как король Ублюдвиг XIII умудрился бессменно править Тириландией почти тысячу лет! Боги, да как ему вообще удалось столько прожить?! К тому же заделать детей в весьма преклонном возрасте... Король однозначно мог претендовать на звание человека-загадки, однако возня за трон интересовала принцев и принцесс гораздо больше тайн почившего родителя.

Магнус и Густав пытались найти источник магической силы, которая много лет поддерживала жизнь короля. Мало кто знал, что правитель Тириландии на самом деле ничего не понимал в менеджменте государства и, честно говоря, был в этом деле профаном, а в некоторых сферах – так и вовсе болваном откровенным! Именно этот источник наделил Ублюдвига XIII мудростью и подарил ему сотни лет счастливой жизни.

Волшебник считал Густава единственным достойным наследником, поэтому не стал помогать остальным – только самый мудрый принц узнал отцовскую тайну! Секрет королевской силы заключался в изначальных камнях стихий: огня, земли, воды и воздуха. Магнус понятия не имел, как болвану Ублюдвигу XIII, удалось разжиться бесценными сокровищами, но теперь это уже и не важно!

Густав целыми днями сидел над книгами, надеясь с лихвой окупить вероятность появления геморроя. К счастью, труды его были не напрасны: принц отыскал запись, намекавшую на место, в котором хранились изначальные камни элементов. Правда, в книге еще говорилось и о каком-то пробуждении, однако Густав предпочитал решать проблемы по мере их поступления.

Принц рассказал о своей находке Магнусу, и волшебник повел его в подвал дворцового замка. Глубоко внизу в темноте находилась секретная дверь, которую можно было открыть, нажав на правильные кирпичи в стене. К сожалению, пароль в книге не упоминался, и Густав несколько приуныл. Хорошо, что Магнус знал, на какие кирпичи нужно надавить – еще при жизни король рассказал ему особую комбинацию и клятвенно потребовал хранить ее в секрете, пока не придет время. Удивленный волшебник тогда не понял, о чем говорил правитель, но теперь, ему показалось, самое подходящее время как раз наступило!

Густав и Магнус спустились вниз по винтовой лестнице, которая вела в большую каменную пещеру. Посреди нее левитировали четыре магических камня, светившиеся ярким светом! Их грани покрывали неизвестные руны. Приблизившись к сокровищам отца, Густав почувствовал особую силу, исходившую от камней. Магнус сказал, что их нужно пробудить, вот только он не знал, как именно провернуть хитрую манипуляцию, чтобы получить великую силу. Волшебник и принц старались, как могли! Тем не менее, ни чего у них не вышло... попробуйте, может, у вас получится пробудить древние кристаллы!