Сюжет Elk Hunter

Боб был заядлым охотником. Каждый год, когда Департамент охраны природы открывал новый сезон, он брал ружье и драл когти в лес, где его уже ждали самые разные зверушки! Ну, хотя это не совсем так. Они, скорее, ждали, когда Боб отправится в мир иной и не будет портить им сладкую жизнь в лесном царстве вместе о остальными двуногими кретинами, которых хлебом не корми, но дай пострелять в живых созданий.

За годы охоты в доме нашего героя появилась неплохая коллекция чучел: орел, пума, медведь и другие животные помельче. Боб гордился своей добычей! Он хвастался друзьям, коллегам, знакомым и вообще всем, кому только мог. Правда хозяину этого богатства казалось, будто в коллекции чего-то не хватает! И незадолго до открытия сезона он, наконец, понял, какая вишенка должна появиться на торте – огромные лосиные рога, расходящиеся на два десятка веточек будут просто идеальным украшением!

Департамент охраны природы дал добро на отстрел диких животных. Боб продлил лицензию и поехал развлекаться в лес, наводя ужас на местную фауну. Впрочем, теперь у него появилась конкретная цель – найти лося постарше, который носит на голове великолепные рога!

Боб прибыл на место. Расположившись в первом попавшемся охотничьем домике, он мысленно прикидывал, где лучше всего искать зверя. Рано утром искатель рогов отправился на охоту. То есть, у него уже были одни, которые отросли благодаря супруге и соседу, но Боб ими не особенно гордился. А любовника не совсем благоверной супруги ему вообще пришлось подпоить, отвезти пострелять уток и утопить в болоте. Впрочем, это уже совсем другая история!

Охотник шел по лесу, прислушиваясь и присматриваясь. Пару раз в кустах промелькнул лисий хвост, потом ему попались волчьи следы и свежий помет медведя, который как бы указывал на то, что следует быть осторожнее, пока хозяин чащи ходит где-то рядом. Наконец, Боб напал на след! Отпечатки копыт характерной формы не могли принадлежать никому другому, кроме лося. Оленей в этих местах не водилось, если, конечно, забыть о некоторых охотниках, которые были слабы умом.

Боб вышел на полянку и замер – на другом конце стоял он! Судя по огромным рогам лося, его жена изменяла ему последние лет двадцать каждый день. Разумеется, со всем лесом – иначе откуда столько веточек...

Лось увидел врага, вышагивающего с ружьем наперевес, и рванул в чащу. Боб успел пальнуть, но промахнулся. Что ж поделать, стрелять навскидку он никогда особенно не умел.

Охотник шел по пятам за жертвой, надеясь, что хотя бы ранил лося. Теперь он вел себя гораздо осторожнее! Сами понимаете, бегать за лосем по лесу – то еще удовольствие! Проще тихонечко подкрасться и пристрелить животину. Главное, не попасть в рога...

Наконец охотник снова наткнулся на рогатого зверя. Возможно, это был другой или тот же самый – кто их разберет! В любом случае рога он на голове носил весьма впечатляющие.

Боб тихо подкрался и пальнул из ружья! Лось упал замертво, не успев дожевать траву. Охотник подошел ближе и убрал ружье за плечо. Теперь ему предстояло отнести тушу до самого домика, а потом погрузить в машину и все – можно уезжать с добычей! Боб собирался дотащить лося в одиночку, чего бы ему это не стоило. А медведь, который наблюдал за его потугами из кустов, решил хорошенько позавтракать оленем, застрелившим несчастную зверюгу, и тут же вылез, чтобы заявить о себе...