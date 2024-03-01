Сюжет Enchanted: Forest of Fortune

Филатона все достали! Господи, неужели они никак не могут понять простую вещь: нельзя заходить в башню к волшебнику, пока он работает над заклинанием! А все эти подмастерья, ученики и прочие обитатели Замка Магии и Колдовства устроили из лаборатории Филатона настоящий проходной двор. Сколько раз волшебник сбивался из-за чертовых «гостей», которые нужны ему как собаке пятая нога...

Филатон плюнул на все и удалился в лес, надеясь, что хотя бы там ему не будут мешать. Ни одна живая душа не появлялась в том месте, где работал волшебник. Наконец, Филатон смог полностью отдаться работе, наслаждаясь покоем! Правда, раз в неделю к нему приходил один подмастерьев, приносивший магу еду и различные ингредиенты для приготовления алхимических зелий.

Увы, Филатон не долго радовался покою. Однажды он встал рано утром и снова приступил к работе над заклинанием большой удачи. Только волшебник добрался до второй строчки, как услышал громкий шум прямо над ухом, словно над ним зависла гигантская стрекоза! Потревоженный маг раздраженно оглянулся и увидел прекрасную фею.

Крылатая красавица полюбопытствовала, чего это серьезный седовласый мужчина забыл в такой глуши? Волшебник объяснил ей, что работает над заклинанием большой удачи и попросил не мешать ему, но в очень грубой форме! Обиженная фея пожелала ему пойти туда же и улетела прочь. Заодно она растрепала всему лесу о волшебнике и его работе.

Через пару дней к Филатону пришел забавный тролль, который предложил испытать заклинание большой удачи на нем. Он жаловался на постоянную невезуху: на охоте, в саду, с женщинами – дамы воротили от него свой зеленый нос, что бы тот ни делал! Они все равно выбирали других троллей, хоть те и были гораздо хуже несчастного, от которого просто отвернулась удача.

Сначала Филатон хотел прогнать дурня, но потом сообразил – без добровольца ему не обойтись, а, глупцы, заседающие в Совете при Замке Магии и Колдовства, запретили проверять действие заклинаний и эликсиров на подмастерьях! Волшебник согласился, тем более, он почти закончил работу – оставалось только дописать пару строчек, и все, свиток можно использовать по назначению!

Филатон развел костер, поставил котелок на огонь и сварил эликсир завершения, закрепляющий магические свойства в пергаменте. Без него свиток будет пригоден разве что для визита в уборную...

Волшебник окропил бумагу и приказал троллю стоять, не шелохнувшись. «Подопытный кролик» строго исполнял наказ, пока Филатон читал заклинание. В конце он чихнул, и произнес последнее слово не так, как следовало – в результате магия свитка накрыла весь лес...

Пока маг чесал затылок, думая о последствиях попадания маленькой пылинки в заросшую ноздрю, радостный тролль откланялся. Правда, уже не следующий день он вернулся, чтобы принести Филатону тысячу благодарностей: теперь у него все получалось на охоте, дамы удостаивали его своим вниманием и в саду выросло еще что-то, помимо сорняков – заклинание подействовало!

В последующие дни к волшебнику приходили все обитатели леса и благодарили его за чертовское везение, внезапно свалившееся на их головы. Даже фея, которая была послана Филатоном по известному адресу, и та решила сказать спасибо. С тех пор в Лес удачи ходят все подряд, кому нужно привлечь Фортуну на свою сторону. Вы тоже можете по нему прогуляться!