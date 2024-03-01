Сюжет Enchanting Spells

В один не очень прекрасный день Лину бросил парень, оказавшийся первостатейным козлом! Хуже все было то, что он ушел к ее лучшей подруге. Впрочем, чему тут удивляться? Козел и «шаланда» – отличная пара, которой сами боги велели быть вместе... правда, Лина думала иначе. Расстроенная девушка мечтала вернуть парня едва ли не любой ценой. В интернете она нашла заклинание, которое следовало читать перед зеркалом и все – молодой человек должен прибежать обратно, высунув язык, будто он верный песик, а вовсе не козел гулящий.

Лина приступила к простенькому ритуалу! Всего-то и надо было прочесть заклинание, чтобы явилась Черная королева и попросить ее венуть мерзавца. Но что-то пошло не так... то ли сама Лина заикнулась, то ли заклинание в интернете написали с ошибкой – короче говоря, вместо инфернальной ведьмы в зеркале появился бородатый дядечка в синей мантии со звездами, носивший на голове шляпу и сжимавший в руке светящуюся стеклянную бутылочку, из которой разило спиртом. Расстроенная девушка сразу поняла, что это никакая не Черная королева...

Дядечка представился – это был волшебник Синелобус, обучавший магии добрых людей. Внимательно осмотрев Лину с головы до ног, он убедился в том, что она явно не принадлежит к числу мерзавцев и ей определенно можно преподать несколько уроков волшебства. Прихлебывая из бутылочки, Синелобус рассказал своей новой ученице, как сделать волшебную палочку, которая необходима для большинства заклинаний. Ну, по-крайней мере, если ты – не великий маг, способный метать гром и молнию, используя лишь собственную силу.

На следующий день Лина пошла на улицу, отломила ветку первого попавшегося ясеня и вернулась домой. Вечером она снова вызвала Синелобуса, чтобы он прочитал ряд заклинаний, которые необходимы для проведения ритуала. Вместе маг и его ученица превратили обычную ветку в волшебную палочку. Потом Синелобус научил Лину простейшим заклинаниям. Завершив первый урок, волшебник исчез, сославшись на необходимость посетить какое-то магическое собрание, на котором участники будут обсуждать архиважные вопросы и распивать сорокоградусные напитки.

Между тем Лина захотела проверить, чему научилась у наставника: она взмахнула волшебной палочкой стоя у окна, и создала ледяную дорожку, ведущую от подоконника до помойки. Взяв пакет с мусором, девушка толкнула его, и тот доехал прямо к железному баку – к счастью, крышка была открыта, и полиэтиленовый мешочек благополучно провалился внутрь. Потом Лина наколдовала огненный шар, которым растопила лед. Вскоре вода испарилась, и от дорожки не осталось ни следа!

Уроки Синелобуса продолжались. Каждый вечер волшебник появлялся в зеркале, будучи подшофе, и делился тайными знаниями, о которых мог болтать целыми днями напролет. В конце концов Синелобус подарил ученице книгу, в которой содержались десятки заклинаний на все случаи жизни. Волшебник пожелал ей удачи и исчез в зазеркалье. Больше он не появлялся, сколько бы Лина ни читала то заклинание, которое нашла в интернете.

Потом она, воспользовавшись магией, увидела в зеркале своего парня, развлекающегося с той самой подругой, и наслала на него мужское бессилие в самый ответственный момент. Вот, теперь пускай повеселятся...