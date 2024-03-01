Flowers
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Обзор Flowers

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 96,3%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Flowers

Боб и Хелен прожили более шестидесяти лет. Он превратился в добродушного старика с густой белой бородой, она – в мегеру, которая вечно всем недовольна и готова достать каждого! Да что там, от бесконечного ворчания сбежала даже кошка! Иногда и сам Боб подумывал отправиться на все четыре стороны, но, конечно, план побега всегда оставался на стадии проекта – просто он любил свою жену и уйти от нее мог разве что в блаженных мечтах.

Впрочем, с ворчанием Хелен просто необходимо было бороться, иначе она так и плешь проест! Боб решил порадовать супругу красивым садом, правда, работы предстояло много: за годы его оккупировали зеленые сорняки, которые, казалось, скалились зубами и глумливо усмехались, мол, куда тебе, старый дурак!

Тем не менее, он начал трудиться, не покладая рук. Все сорняки были вырваны, земля возделана и обустроены клумбы – Боб хотел посадить красные розы! Как известно любому мужчине, это классический вариант, который придется по душе любой женщине.

Розы выросли, и трудяга-садовод показал их своей ненаглядной. Супруга, взглянув на дела рук его, произраставшие на клумбах, недовольно скривилась, проворчав что-то невразумительное, и ушла. Тут Боб вспомнил: Хелен очень любила розы розового цвета! Как же он мог так ошибиться?!

Старик засадил еще одну клумбу. Он усердно ухаживал за ней, и вскоре цветы взошли. Распустившиеся розы выглядели просто великолепно! Боб показал клумбу жене, рассчитывая увидеть хоть немного счастья на кислой физиономии, однако его благоверная лишь фыркнула, обозвав садовода-любителя старым дурнем. А когда узнала, сколько денег тот потратил на саженцы, так вообще хотела прогнать из дома к чертовой матери...

Разумеется, Боб не унывал и воспринимал очередной провал как новый шаг к чему-то большему. Он записался на курсы ландшафтного дизайна, надеясь стать профессионалом в этом непростом деле. Полученных знаний ему хватило для полного преображения сада! В нем появились колокольчики и другие цветы, каждая пядь земли была ухоженной – на работу Боба приятно было посмотреть! Всем, кроме его супруги, которая продолжала ворчать на всю катушку.

Старик плюнул на ландшафтный дизайн и решил посадить несколько подсолнухов, рассудив, что раз уж жене не угодишь, то пусть хоть семечки будут! Надо сказать, они выросли просто огромными!

Урожай получился очень приличным. Боб отдыхал в саду и щелкал семечки, наслаждаясь солнышком и облаками, которые иногда пробегали по небу. Он уже не пытался порадовать Хелен, оставив старую мегеру в покое. Впрочем, на этот раз она сама решила узнать, откуда у супруга семечки и сунула нос в сад.

Недолго думая, Хелен сорвала ближайший подсолнух. Вытряхнув семечки, она съела одну, потом вторую, третью и так продолжалось, пока она не поперхнулась! Старушка закашлялась, и никак не могла остановиться. А Боб сидел в кресле и смотрел на солнышко, которое время от времени скрывалось за облачком. Хелен жестом просила его помочь, но тот лишь отвернулся и закрыл глаза – все равно будет ворчать, чего ее слушать!

Не прошло и часа, как Боб овдовел. После этого он вызвал врачей, которые констатировали смерть старой язвы, и восславил семечки, подарившие ему спокойный отдых на пенсии!

Провайдер
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